大陸 大陸焦點 特派現場

霸王茶姬高濃度咖啡因惹議　上海禁毒辦背書：拋開劑量談毒性是耍流氓

▲霸王茶姬門市,Logo。（圖／CFP）

▲霸王茶姬陷入「咖啡因」輿論風暴。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸新茶飲知名品牌「霸王茶姬」近日因咖啡因含量問題在網路上引起討論，部分自媒體將茶飲中的天然咖啡因與「精神類管制藥物」相提並論，甚至貼上「準毒品」標籤，掀起輿論風暴，甚至一度衝擊資本市場。為遏止輿論持續發酵，上海禁毒辦27日主動發聲替霸王茶姬背書，相關爭論也出現轉折。

▲霸王茶姬提供旗下飲料含咖啡因之相關資訊。（圖／翻攝霸王茶姬官微）

▲霸王茶姬提供旗下飲料含咖啡因之相關資訊。（圖／翻攝霸王茶姬官微）

《錢江晚報》報導，「準毒品」爭議引爆網路後，上海禁毒辦一句「拋開劑量談毒性是耍流氓」的科普，讓霸王茶姬咖啡因風波迎來官方定調。

針對相關質疑，霸王茶姬已於26日發表聲明，認為部分說法嚴重失實，已對企業商譽造成損害，法務部門已全面介入，將依法維權。事件延燒之際，上海市禁毒委員會辦公室也透過官方微信公眾號發布科普文章，回應外界對咖啡因安全性的疑慮。

上海禁毒辦在文中指出，任何物質的毒性評估都必須建立在「劑量」基礎上，不能脫離攝入量討論風險；咖啡因確實被列入第二類精神藥品管理，但相關管制主要針對高純度、非食品用途的製造、運輸與販售行為；至於食品與飲料中天然存在的咖啡因，則屬於另一個管理層次，性質與毒品並不相同。

文章進一步說明，咖啡因是茶葉在生長過程中自然形成的生物鹼，紅茶、綠茶、烏龍茶等正規茶類皆含有咖啡因，僅純花草茶例外，市售的茶飲、咖啡，其成分與含量均須符合食品安全相關標準，並非所謂的「準毒品」。

▲霸王茶姬門市,Logo。（圖／CFP）

▲霸王茶姬。（圖／CFP）

以上海禁毒辦引用的資訊來看，霸王茶姬多款產品的咖啡因含量皆在大陸法規允許範圍內，單位容量下與拿鐵咖啡相近，甚至低於美式咖啡。

上海禁毒辦提醒，應警惕網路上將日常飲品過度標籤化、情緒化的說法，避免誤信或轉傳未經證實的訊息，同時也強調，對真正毒品的防範與辨識仍須保持清醒認知。

霸王茶姬咖啡因禁毒辦茶飲輿論毒品

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

