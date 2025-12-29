　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

亂填罷免連署竟「猜中身分證字號」　衝動男寫存證信函求返還

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲北市民眾故意在罷免連署上亂填資料，不幸猜中真實存在的身分證而被台北地檢署偵辦。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

今年3、4月間，全台多個罷團上街頭爭取民眾連署支持提案，台北市李姓父子當街與罷團志工發生爭執，李子直接在1份連署書上瞎掰一堆個人資料，事後才寫存證信函要求罷團返還冒簽的連署書，沒想到李子亂掰的身分證字號還真有其人，仍被依《選罷法》偽造連署罪移送法辦，台北地檢署29日處分不起訴。

國民黨2024年以避免罷免案出現死人連署等弊端，在《公職人員選舉罷免法》新增第98-2條偽造連署罪，「利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一百萬元以下罰金。」不過新法在2025年2月18日才公布施行，大部分被檢調偵辦起訴的造假連署案都來不及適用。

偏偏這對李姓父子就是在新法上路後，在台北市文山區遇到罷團志工詢問是否願意參與罷免賴士葆連署，李姓父子當場與志工發生爭執與肢體衝突，其中李子在一陣紛亂中，在連署書上填寫資料並交還，之後全國傳出多起國民黨地方黨部因涉集體偽造連署，遭到檢調搜索約談，李子擔心自己也被偵辦，趕緊寫存證信函要求罷團返還他當書填寫的那份連署書。

不過罷團志工原本就擔心李子填寫的連署不實，所以沒有造冊送交中選會，而是選擇當成證據，報案控告李姓父子涉嫌妨害自由，沒想到檢警一查，李子所填的身分證字號還真有其人，涉嫌偽造連署罪。李子到案解釋，他當時真的是亂寫一通，包括連署人姓名是他平時在網路慣用的化名，身分證字號與聯絡電話，則是臨時亂編的。

檢察官調查，儘管李子填寫的身分證字號確實存在，但與其他個資明顯不符，並非冒用特定個人的資料，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴李子，至於李父涉嫌妨害自由部分，也一併獲得不起訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

快訊／高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停...網驚問：怎麼了

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

悠遊卡漏洞詐82萬！女高中生「只拿3萬買參考書」　判決出爐

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

快訊／高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停...網驚問：怎麼了

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

悠遊卡漏洞詐82萬！女高中生「只拿3萬買參考書」　判決出爐

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

【聖誕土地公】兒子起床見聖誕禮物興奮喊：土地公送的吧！

社會熱門新聞

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

氣爆前5分鐘傳訊　23歲女樓管衝現場殉職

快訊／乾兒子發現曹西平遺體！胞兄「不願出面處理」

清潔隊集體貪汙！圖利店家驚見7-11

惡霸打媽媽遭親友圍毆　住院落跑遭路人殺死

最貪鄉長落跑香港！　涉132案「刑期499年」

台南女遭男友潑酸！血肉模糊求救畫面曝

雲林台19遭撞雙屍身份曝　至少2車肇逃

快訊／國1今早有狀況　成立緊急應變小組

曹西平完成相驗！遺體暫冰存等家屬「正式委託書」

即／曹西平驟逝相驗　乾兒子悲痛現身殯儀館認屍

即／台南姊弟戀爆爭吵！　男友潑酸後自殘倒血泊亡

更多熱門

相關新聞

爆曹興誠與小三合照　謝寒冰挨告不起訴

爆曹興誠與小三合照　謝寒冰挨告不起訴

媒體人謝寒冰2月間公布聯電創辦人曹興誠一系列露骨照，爆料曹興誠曾在2015年外遇中國籍小三，曹興誠一開始聲稱是AI合成照，之後改口這些隱私照是中共非法取得，意圖阻礙大罷免，控告謝寒冰涉嫌違反《選罷法》、《個資法》、不實性影像等罪。台北地檢署29日以影像鑑定幾乎沒深偽情形等理由，處分不起訴謝寒冰。

30年工友兼義警摔倒身亡　校長淚憶：把學校當自己的家

30年工友兼義警摔倒身亡　校長淚憶：把學校當自己的家

國小工友關水閥摔倒身亡！兄弟相驗眼紅頻拭淚

國小工友關水閥摔倒身亡！兄弟相驗眼紅頻拭淚

台9線死亡車禍！女騎士農會前遭撞噴　傷重不治

台9線死亡車禍！女騎士農會前遭撞噴　傷重不治

割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬

割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬

關鍵字：

罷免連署偽造死亡選罷法個資

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面