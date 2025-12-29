亂填罷免連署竟「猜中身分證字號」　衝動男寫存證信函求返還

▲北市民眾故意在罷免連署上亂填資料，不幸猜中真實存在的身分證而被台北地檢署偵辦。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

今年3、4月間，全台多個罷團上街頭爭取民眾連署支持提案，台北市李姓父子當街與罷團志工發生爭執，李子直接在1份連署書上瞎掰一堆個人資料，事後才寫存證信函要求罷團返還冒簽的連署書，沒想到李子亂掰的身分證字號還真有其人，仍被依《選罷法》偽造連署罪移送法辦，台北地檢署29日處分不起訴。

國民黨2024年以避免罷免案出現死人連署等弊端，在《公職人員選舉罷免法》新增第98-2條偽造連署罪，「利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一百萬元以下罰金。」不過新法在2025年2月18日才公布施行，大部分被檢調偵辦起訴的造假連署案都來不及適用。

偏偏這對李姓父子就是在新法上路後，在台北市文山區遇到罷團志工詢問是否願意參與罷免賴士葆連署，李姓父子當場與志工發生爭執與肢體衝突，其中李子在一陣紛亂中，在連署書上填寫資料並交還，之後全國傳出多起國民黨地方黨部因涉集體偽造連署，遭到檢調搜索約談，李子擔心自己也被偵辦，趕緊寫存證信函要求罷團返還他當書填寫的那份連署書。

不過罷團志工原本就擔心李子填寫的連署不實，所以沒有造冊送交中選會，而是選擇當成證據，報案控告李姓父子涉嫌妨害自由，沒想到檢警一查，李子所填的身分證字號還真有其人，涉嫌偽造連署罪。李子到案解釋，他當時真的是亂寫一通，包括連署人姓名是他平時在網路慣用的化名，身分證字號與聯絡電話，則是臨時亂編的。

檢察官調查，儘管李子填寫的身分證字號確實存在，但與其他個資明顯不符，並非冒用特定個人的資料，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴李子，至於李父涉嫌妨害自由部分，也一併獲得不起訴。