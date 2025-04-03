赴陸為和平交流又遇軍演！　夏立言會見宋濤：不願兩岸武力相向

記者任以芳／徐州報導

大陸解放軍從本月1日起連續兩天對台軍演，國民黨副主席夏立言一行正好就在大陸進行訪問，並且於昨（2）日在江蘇徐州會見大陸國台辦主任宋濤。夏立言特地指出此行目的是為了兩岸和平交流，目前兩岸官方已經沒有辦法協商，誰也不願兩岸武力相向，因此兩岸交流非常重要。宋濤也指出，當前台海局勢嚴峻複雜，根源就是「台獨」賣台引戰損害兩岸，呼籲台灣民眾一起反對「台獨」和外部勢力干涉，同時強調「兩岸是一家人不是敵人」。

▲ 解放軍結束演訓前兩小時，夏立言一行在江蘇徐州會見宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

大陸解放軍4月1日至2日陸海空以及火箭軍在台灣周邊開展聯合演訓和「海峽雷霆-2025A」演練，直到昨2日晚間7點才宣布軍演「圓滿」結束。就在軍演結束前兩小時，夏立言一行正在大陸訪問，並且在徐州會見大陸國台辦宋濤。

此前，宋濤首先發言先引述中共中央總書記習近平說過的話，「兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能解開，沒有什麼問題不能商量，沒有任何事能把我們分開。」

宋濤也直言，當前台海局勢複雜嚴峻，根源在於民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，搞台獨挑釁，種種賣台引戰的舉措，嚴重的損害了台海和平，嚴重的損害了兩岸同胞的利益。

宋濤強調，「我們兩岸是一家人，是家人，不是敵人。我們堅決反對『台獨』分裂勢力，我們願意在『一個中國』原則和『九二共識』的政治基礎上，與中國國民黨和台灣的各政黨政治團體和個人來共同反對『台獨』分裂行徑，反對外來干涉，推進兩岸關係和平發展。

▲ 夏立言向宋濤表示，我們是絕對不願意兩岸武力相向，民間交流是越來越不可或缺 。（圖／記者任以芳攝）

接著夏立言發言也先強調，「這次行程目的就是為了推動兩岸的交流，維繫台海的和平。目前的兩岸情況官方已經沒有辦法協商，形勢也是越來越嚴峻，維繫台海和平的管道越來越少。發生誤判，衝突的可能性也越來越高，我們是絕對不願意兩岸武力相向，因此民間的交流是越來越不可或缺。」

夏立言指出，「我們此行很重要的目的就是要反映台灣社會要和平，要發展、要交流的一個主流民意，也相信這是兩岸同胞人民的共同的心願。」

夏立言稱，中國國民黨長期以來的兩岸政策都是遵循黨章黨綱的規定，以及延續歷任黨主席在「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎之上，推動兩岸和平發展這條路線，這個立場從來沒有改變過。

夏立言特地重申，在1992年根據我們的法律的規定，兩岸同屬一個中國並非國與國關係的定位，以及在國統綱領的指導之下，海基會主動的提出了第八方案，經過跟海協會協商之後，雙方達成堅持兩岸同屬一中各自以口頭方式表述的「九二共識」，而且這樣的基礎之上，兩岸也在1993年舉行了辜汪會談，將原本衝突和對立轉化成和解交流。

「20年前兩岸也是在兵凶戰危地帶.....」，夏立言尚未語畢，媒體被安排先行撤場，因現場將進入閉門會見。結果，不到兩分鐘，記者剛走到飯店大門口，突然被告知立即返回會見現場，所有媒體狂奔返回採訪，夏立言已發言完畢，宋濤進行初步總結。

宋濤「罕見」開放媒體繼續拍攝。他指出，「民進黨當局採取種種措施，阻礙兩岸人民的交往交流，但是兩岸同胞的血脈親情不會斷，兩岸同胞的人員的往來也不會停，兩岸的交流合作也不會少。」

宋濤強調，「任何的『台獨』分裂挑釁必定失敗，台獨分子種種的惡行必遭懲處。我們堅持一個『中國原則』和『九二共識』政治基礎上，從中國國民黨和島內各類、各個政黨和政治團體人員共同努力來堅決反對『台獨』分裂和外來干涉。」

夏立言與宋濤本次會見皆重申「九二共識」、反對「台獨」，雙方在「一中原則」上也有共識。尤其，夏立言特地把我方對「九二共識」核心解讀重新描述一次，是基於「雙方達成堅持兩岸同屬一中，各自以口頭方式表述『九二共識』的基礎之上，兩岸也在1993年舉行辜汪會談。」

夏立言也向宋濤明確指出，兩岸官方已經沒有辦法協商情況之下，誤判與衝突可能性升高，誰也不願意見到兩岸武力相向，這也是他來大陸訪問目的，都是為了兩岸和平交流而來。

▲第一次「夏張會」2015年在金門登場（舊照）。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

回顧2022年8月初，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發大陸方面不滿，持續對台海周邊實施3天72小時環台軍演。兩岸關係十分緊繃，當時國民黨副主席、前陸委會主委夏立言不顧黨內外相勸，同月率團前往大陸訪問。

夏立言於8月24日在江蘇昆山私下與老朋友大陸海協會長張志軍餐敘，向陸方反映台灣民眾對於解放軍在台灣周邊海域的軍演感到憂慮與不滿。張志軍則回應，大陸採取的行動是「捍衛國家主權和領土完整、遏制打擊『台獨分裂和外來干涉』的正義之舉」。當時「夏張會」後，解放軍隔天又福建海域進行2天實彈射擊。

時隔兩年多，夏立言這次訪陸期間「直接」遇到軍演，除了向大陸官方表態不願見到兩岸兵戎相見，台海局勢依舊動盪也吃力不討好，夏立言近年還是常赴陸交流對話，盡可能填補目前兩岸官方無法溝通的空白，降低誤判與誤解。