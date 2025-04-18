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大陸 大陸焦點 特派現場

應對「濫施關稅」宋濤與台商座談　李政宏：已讓部分台企失去美市場

▲▼ 大陸國台辦主任宋濤與台商座談 2025.4.18 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦主任宋濤與長三角一帶台商座談 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中美關稅戰之際，大陸國台辦主任宋濤今（18）日首次公開露面與台商在南京企業家峰會永久會址進行會談，國台辦經濟局長彭慶恩主持會議。一開始由台商代表發言，全國台企聯會長李政宏首先致詞指出，美國雖然濫施關稅，已經讓部分台企失去美國市場，回顧過去台商在陸發展遇到「關鍵節點」，國台辦都有政策支持，全國台企聯在國台辦支持之下，已經開展有6項工作，其中一項是幫助台資企業「開拓」大眾營銷市場，對接大陸國家以舊換新等政策，出口轉內銷。目前具體工作進入溝通。

▲▼ 大陸國台辦主任宋濤與台商座談 2025.4.18 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 應對關稅戰衝擊，大陸國台辦主任宋濤今與長三角台商代表座談。（圖／記者任以芳攝）

今日會見大陸方面出席人戰有中央台辦主任宋濤、中央台辦宣傳局局長陳斌華、中央台辦經濟局局長彭慶恩，中央台辦聯絡局局長楊毅、江蘇省委台辦主任練月琴等人。據了解，宋濤先前已經與珠三角台商進行會談，今天與長三角江蘇、南京、杭州、上海四地台商代表深談，下周一轉往四川成都將與大西部台商進行與會。

今日長三角主要出席台商有上海冠龍閥門機械有限公司董事長、全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏，上海競衡集團董事長、全國台企聯常務理事張簡珍，浙江瑞崎科技有限公司董事長、杭州市台灣同胞投資企業協會會長黃鼎傳，全國台企聯台資企業上市公司委員會主委李明貴，全國台企聯駐會常務副會長兼秘書長張世宏，東亞機械工業股份有限公司董事長、全國台灣同胞投資企業聯誼會常務副會長、廈門市台商投資企業協會會長韓煥螢，浙江拓進五金工具有限公司董事長、全國台灣同胞投資企業聯誼會理事張金滿，青島市台灣同胞投資企業協會會長張新政等多位台商代表。

李政宏首先指出大陸經濟市場規模，中國人民銀行13日發佈的數據顯示，3月社會融資的規模存量為422.96兆元（單位：人民幣，同下），同比增長8.4%，處於近一年來的高位水平。一季度社會融資的規模增量累計為15.18兆元，比上年同期多2.32.37兆元，人民幣貸款增加9.78萬兆元的信貸，對實體經濟保持穩固的支持。

李政宏接著表示，大陸支持台商台企發展既出台相關政策，回顧過去台商台企在大陸發展發展出現「關鍵節點」，國台辦等有關部門都會出台支持政策。舉例「31條明確表示支持台資企業參與政府採購，參與重大戰略項目，參與基礎設施的建設。26條進一步為台資企業加快科技創新，降低綜合成本，搶抓大陸發展機遇提供了更多的便利。疫情期間更是密集出台11條等各項的措施，幫助企業渡過難關。」

▲▼ 大陸國台辦主任宋濤與台商座談 2025.4.18 。（圖／記者任以芳攝）

▲全國台企聯會長李政宏率先代表發言。（圖／記者任以芳攝）

李政宏指出，面對此次美國的關稅大棒，央行、北京央企、國企真金白銀迅速穩定資本市場，京東、河馬等電商巨頭或專門採購外銷外貿轉內銷的產品或開闢平台，助力企業開拓內銷市場。「試問放眼全球，哪一個國家能夠做到對企業支持如此之大？」

李政宏繼續說，我們中國人有句老話，「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏。」雖然本次美國濫施關稅，可能讓部分台企失去美國市場，但每逢這樣的變局企業也面臨新的挑戰跟機遇，全國台企聯有責任協助廣大台資企業渡過難渡過難關，持續發展。

李政宏進一步說，大陸國台辦已經推進6項開展工作幫助台商台企。首先加強政策的引導，利用台企聯大講堂以及召開各種例會的期間，請權威部門領導專家學者全面深入的分析當前複雜的形勢面臨的機遇，讓台商做出精確判斷，堅定在陸發展信心。

李政宏繼續說，國台辦將及時瞭解和掌握當前台商台企的情況，建立有針對性的出台幫扶台資企業通過難關的政策措施。目前有12個工作區和17個工人的委員會，及時掌握當下各地台協台企的基本情況，發展的動態，向國台辦等有關部門反映各地台商在關稅戰衝擊下生產經營中遇到的困難和訴求，建議有針對性地出台幫扶台商台企渡過難關的政策措施，並且協助政策能夠切實。

另外，國台辦將幫助台資企業「開拓」大眾營銷市場，協助台資企業利用國家政策推動設備更新、消費品、傢具產品以舊換新等系列的政策，引導消費者購買出口轉內銷的優質財產，目前具體工作進入溝通。
 

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