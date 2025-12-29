　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍突襲式五區圍島用意？　陸學者：封控外部勢力援助台獨撤離

▲▼ 正義使命2025軍演，極限貼近台灣南部鵝鑾鼻 。（圖／翻攝 東部戰區）

▲ 東部戰區稱「正義使命2025」聯合演習突襲，五區圍台鎖定東部、南部海域斬斷台獨與外部勢力聯繫與撤離通道 。（圖／翻攝 東部戰區）

記者任以芳／綜合報導

解放軍東部戰區於今（29）日上午7:30發布消息，宣布自即日起開展代號為「正義使命-2025」的聯合演習。解放軍選在此時圍台軍演用意？大陸解放軍國防大學張弛分析，此次演習呈現出明確的「三面圍島」之勢，這與前幾次演習存在顯著不同，尤其針對台灣以南2個區域，意在痛擊「台獨」大本營，並切斷南部軍事基地與最大海上航線與外部勢力的通道聯繫。

根據東部戰區隨後發布的演訓區公告與示意圖，自明日30日08時至18時，解放軍將在台灣周邊海空域進行重要軍事演習並組織實彈射擊。此次演習共劃設5個演訓區域，分布於基隆以北、台東以東、屏東以南、澎湖西南海域，以及桃園西北至馬祖的台灣海峽範圍，全方位包圍台灣本島。

針對此次演習，解放軍國防大學教授孟祥青也分析，解放軍實彈射擊「開局即開打」，釋放了一個明確信號，對「台獨」分裂勢力，對外部干涉勢力的強烈的警告。實彈射擊是警示性的射擊，反應解放軍時刻準備好「實戰」信號。

大陸解放軍國防大學教授張弛也指出，從演習區域的劃設來看，首要特點便是「收緊鎖鍊」。此次演訓區域比以往幾次更加靠近台灣本島，解放軍海空兵力從多個方向迅速抵近，建立起一體封控的布勢，這象徵著「台獨」分裂勢力與外部干涉勢力每挑釁一次，解放軍的鎖鍊就收得越緊。

張弛進一步分析，此次演習呈現出明確的「三面圍島」之勢，這與前幾次演習存在顯著不同，5個演訓區域對台島形成合圍，傳遞出「倚外謀獨死路一條」的清晰信號。

▲▼ 解放軍釋出最近軍演座標直線距離花蓮豐濱十海里 。（圖／記者任以芳製圖，翻攝GOOGLE）

▲▼ 正義使命2025對台軍演座標、鵝鑾鼻、貼近本島、九海里 。（圖／記者任以芳製圖，翻攝GOOGLE）

▲ 解放軍緊貼台灣南部海空域。（圖／記者任以芳製圖，翻攝GOOGLE)

張弛繼續分析，台灣以北的2個區域不僅針對北部政治中樞，更緊貼北部重要港口外海，實質上宣布了對該港口的封鎖；台灣以南的2個區域，不僅意在痛擊「台獨」分裂勢力的大本營，而且緊貼台灣南部重要港口和台軍基地的海空域，相當於切斷了台島最大的海上航線；台灣以東的1個區域，針對外部勢力援助民進黨撤離的主要通道。

「這表明，解放軍有堅定的決心和強大的能力，切斷這個通道，拒止外部勢力的干涉。總的來看，這5個區域對民進黨當局形成了關門打狗之勢。」張弛說。

12/28 全台詐欺最新數據

解放軍軍演台灣實彈射擊三面圍島

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

