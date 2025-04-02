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快訊／宋濤會見夏立言都重申「九二共識」　呼籲：兩岸是家人不是敵人

▲▼ 夏立言會見宋濤 、0402、徐州 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 宋濤與夏立言一行在徐州進行會見，強調兩岸是一家人不是敵人。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／江蘇徐州報導

大陸解放軍從昨起連續兩天對台軍演，國民黨副主席夏立言一行就在大陸進行訪問。大陸國台辦主任宋濤今（2）日與夏立言一行會見，宋濤特地指出，當前台海局勢嚴峻複雜，根源就是「台獨」挑釁，賣台引戰損害兩岸，呼籲台灣民眾一起反對「台獨」和外部勢力干涉，「兩岸是一家人不是敵人」。夏立言指出此行目的也是為了兩岸和平，目前的兩岸情況官方已經沒有辦法協商，誰也不願兩岸武力相向，因此兩岸交流非常重要。

今日會見人員，大陸方面出席有國台辦主任宋濤、國台辦交流局局長楊毅、國台辦新聞局長陳斌華、江蘇省台辦主任練月琴、國台辦聯絡局副局長凌子章、聯絡局副局長呂慧；台灣方面是國民黨副主席夏立言、國民黨主席特別顧問兼大陸事務部主任林祖嘉、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、青年團總團長黃騰憲、中華民意研究協會副研究員林廣挺。

宋濤首先指出，當前台海局勢複雜嚴峻，根源在於民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，搞台獨挑釁，種種賣台引戰的舉措，嚴重的損害了台海和平，嚴重的損害了兩岸同胞的利益。

宋濤強調，「我們兩岸是一家人，是家人，不是敵人。我們堅決反對『台獨』分裂勢力，我們願意在『一個中國』原則和『九二共識』的政治基礎上，與中國國民黨和台灣的各政黨政治團體和個人來共同反對『台獨』分裂行徑，反對外來干涉，推進我們兩岸關係和平發展，增進我們兩岸同胞的福祉，來共同增進我們中華民族的共同利益，守護好我們中華民族的共同家園。」宋濤發言後，接著聽取夏立言對台海形勢和兩岸關係發展的意見。

▲▼ 夏立言會見宋濤 、0402、徐州 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 夏立言強調此行目的就是推動兩岸和平交流，因為目前的兩岸情況官方已經沒有辦法協商。（圖／記者任以芳攝）

夏立言也強調，這次行程目的就是為了推動兩岸的交流，維繫台海的和平。目前的兩岸情況官方已經沒有辦法協商，形勢也是越來越嚴峻，維繫台海和平的管道越來越少。「發生誤判，衝突的可能性也越來越高，我們是絕對不願意兩岸武力相向，因此民間的交流是越來越不可或缺。」

夏立言指出，我們此行很重要的目的就是要反映台灣社會要和平，要發展、要交流的一個主流民意，也相信這是兩岸同胞人民的共同的心願。我們長期以來，中國國民黨的兩岸政策都是遵循黨章的規定。「黨主席在『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎之上，推動兩岸和平發展這條路線，這個立場我們從來沒有改變過。」

夏立言發言後，宋濤「非常」難得開放媒體繼續拍攝。他主動又說，「民進黨當局採取種種措施，阻礙兩岸人民的交往交流，但是兩岸同胞的血脈親情不會斷，兩岸同胞的人員的往來也不會停，兩岸的交流合作也不會少。」

宋濤強調，「任何的『台獨』分裂挑釁必定失敗，台獨分子種種的惡行必遭懲處。我們堅持一個『中國原則』和『九二共識』政治基礎上，從中國國民黨和島內各類、各個政黨和政治團體人員共同努力來堅決反對『台獨』分裂和外來干涉。」
 

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