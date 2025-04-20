俄羅斯提議復活節停火　澤倫斯基：同意遵守

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）19日宣布，烏克蘭戰爭將進入復活節休戰期，自當地時間傍晚6時起持續至20日午夜。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表態將配合執行休戰協議，但同時強調俄方言行不一，前線仍持續遭受攻擊。

澤倫斯基透過社群平台X發文指出，若俄羅斯「真正願意無條件全面停火」，烏克蘭將相應配合。他也建議雙方延長休戰期限至4月20日復活節之後。不過他緊接著指出，俄軍行動並未因此停歇，多條前線仍傳出進攻與炮擊消息。

赫松州州長表示，在俄方宣布休戰的時間點後，當地仍遭多起無人機襲擊。晚間烏克蘭東部多地也發布空襲警報，顯示戰事並未如預期降溫。

澤倫斯基批評俄羅斯一面提出休戰協議，一面卻持續軍事行動，直言「莫斯科的言論不可信」，烏方早已熟悉俄方的操控手段，國防軍也已做好應對一切狀況的準備。

普丁在稍早的電視談話中宣布，自格林威治標準時間19日15時至20日21時，俄方將進行復活節休戰。他並表示，俄軍應持續維持高度警戒，以應對任何可能的敵方挑釁與違約行為。

儘管雙方在名義上達成短暫停火協議，但從烏方控訴與前線動態可見，這場休戰在實際層面恐難真正落實。