工程師遭2猛犬拖行撕咬！　保全目睹「心臟病發」活活嚇死

▲ 男子正要上班，卻遭2隻猛犬攻擊。（圖／翻攝自59.ru）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯發生一起恐怖事件，彼爾姆市（Perm）一名男子15日遭2頭惡犬攻擊，過程激烈到一名目擊者竟當場心臟病發死亡，被咬的男子則是重傷送醫。犬隻飼主已被俄國衛隊拘捕，警方正展開調查。

綜合《俄新社》等當地媒體，案發於當地一家車廠門口，35歲工程師安德烈（Андрея Б）15日正要去上班時，突遭2隻猛犬攻擊。當時飼主為應徵工作前來，暫時將狗狗拴在門口，未料狗狗掙脫繩索，向安德烈發動攻擊。

監視畫面顯示這2隻狗疑似是比特犬，其中一隻先將安德烈撞到在地後咬住他的手，安德烈雖設法起身，手上掛著咬住他的狗走向門口的柵欄，柵欄另一側有人試圖用鐵鍊、石頭等物品逼退狗狗，但這時另一隻狗也開始攻擊，甚至咬著他的手臂拖行，最後民眾動用滅火器才趕跑牠們。

男子雙手和身體多處受到撕裂傷，全身沾滿血跡，緊急送醫接受手術，妻子稱他須住院5至14天，但康復需要多久還很難說，且丈夫似乎因衝擊過大，幾乎不記得事發經過。附近一名目擊事件的保全卻因過度驚嚇心臟病發，當場身亡。

犬隻飼主現已被捕，他承認沒有為狗狗戴上嘴套，但強調牠們「從不無緣無故攻擊人」，「牠們沒有做錯任何事，只是遭人挑釁」，全案目前仍在調查中。