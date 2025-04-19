美：烏克蘭「90%同意」和平提議　俄是否加入談判成關鍵

▲烏克蘭同意美國的和平框架，但俄羅斯卻拒絕停火。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普近日在巴黎提出和平框架，試圖促成俄烏停火。烏克蘭表示，基輔「90%」同意相關方案，目前關鍵在於莫斯科是否願意加入談判。烏方仍對停火線的劃定保留意見，而川普團隊也可能提出減輕制裁與解凍資產等誘因，促使俄方妥協。

據《紐約郵報》報導，美國官員透露，烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）與國防團隊正針對和平計畫中對於領土劃分的爭議進行討論，特別是如何界定「法律上」與「事實上」的控制權。雖然烏克蘭總統澤倫斯基強調烏方「永遠不會承認」俄羅斯佔領領土的主權，但他已表態願意凍結目前戰事，意即在俄方實際控制約20%烏克蘭土地的情況下暫時停火。

美方官員表示，川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）有意向俄方提出減少制裁或解凍俄羅斯在布魯塞爾被凍結的3000億美元資產作為誘因，推動俄羅斯同意停火。然而，專家表示，這與川普之前威脅要加大對莫斯科財政壓力的立場背道而馳。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）非常駐資深研究員普利查斯（Alex Plitsas）指出，長期以來，川普對烏克蘭的態度一直十分強硬，一旦基輔不配合停火，便可能中斷軍援與情報支援；但俄羅斯卻屢次違反停火協議、持續以飛彈和無人機襲擊平民。

專家警告，若美國長期削弱對烏援助，恐讓俄方得勢進一步擴張。普利查斯強調，烏克蘭已展現和平意願，若西方未能壓制普丁的侵略行動，恐使北約與美國面臨地緣戰略上的重大失敗。