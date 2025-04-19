川普出招拚停火！　彭博：擬承認「克里米亞屬於俄羅斯」

▲川普考慮承認俄羅斯對克里米亞地區的主權，藉此加速推動烏俄停火談判。（組圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）上任後加速推動烏俄停火談判，有消息人士指出，白宮可能考慮承認俄羅斯對克里米亞（Crimea）的控制權，作為推動烏俄和平協議的一部分。

《彭博社》引述多位知情人士指出，白宮內部近來討論，承認俄羅斯對克里米亞地區（Crimea）控制權的可能性。儘管尚未做出最終決定，但這項潛在讓步，反映出川普急欲推動俄烏停戰的強烈意願。

克里米亞是在2014年遭俄軍入侵後佔領，並在占領期間舉行公投併入俄羅斯。由於此舉違反國際法，多數國家始終不願承認俄方對該地的主權，以免等同於默許非法吞併。

若美國做出承認，將形同動搖國際間反對「以武力奪取領土」的法律與條約體系。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）也曾多次強調，不會將任何領土讓給俄方。

美方這項舉動若成真，對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）而言，無疑是一大勝利。普丁長年致力爭取國際承認克里米亞為俄領，但目前仍未同意川普提出的全面和平協議。

據了解，美方尚未就是否正式承認克里米亞問題作出最後決定。白宮與國務院也未對此事發表評論。

