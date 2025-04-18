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澤倫斯基怒控中國軍援俄羅斯　烏克蘭宣布制裁3家中企

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基17日指控中國向俄羅斯供應武器，稱下週將提供更多細節。不過，時隔不到一天，烏克蘭政府18日便宣布對3家中國企業實施制裁。這些受制裁的公司將無法在烏克蘭營運，資產也會遭凍結。

中國外交部發言人林劍18日駁斥澤倫斯基的指控，強調「中方在烏克蘭問題上的立場一貫明確，一直積極致力於止戰停火，勸和促談」、「中方從未向衝突任何一方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項，烏方對此是十分清楚的」。

不過，烏克蘭政府隨後公布制裁名單，上榜的除了俄羅斯企業外，還包括3間中國企業，分別是北京空天翔輝科技有限公司（Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd）、瑞金機械有限公司（Rui Jin Machinery Co. Ltd）、中復神鷹碳纖維西寧有限公司（Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd）。

根據路透社報導，基輔並未說明這些企業遭到制裁的原因，但這些公司被禁止在烏克蘭展開業務，同時資產也會遭到凍結。

烏克蘭政府表示，烏克蘭2021年向中國出口價值80億美元的商品，主要是原材料和農產品，而從中國進口的商品價值略低於110億美元，主要是製成品。

澤倫斯基17日表示，基輔終於掌握到情報，顯示中國正在向俄羅斯提供「火砲」。但澤倫斯基並未說明是指砲彈、火砲系統或兩者皆有。但他補充說，「我們認為，中國在俄羅斯境內參與某些武器的生產。」

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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