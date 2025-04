澤倫斯基怒控中國軍援俄羅斯　烏克蘭宣布制裁3家中企

▲烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)。(圖/路透)

記者柯沛辰/綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基17日指控中國向俄羅斯供應武器,稱下週將提供更多細節。不過,時隔不到一天,烏克蘭政府18日便宣布對3家中國企業實施制裁。這些受制裁的公司將無法在烏克蘭營運,資產也會遭凍結。

中國外交部發言人林劍18日駁斥澤倫斯基的指控,強調「中方在烏克蘭問題上的立場一貫明確,一直積極致力於止戰停火,勸和促談」、「中方從未向衝突任何一方提供致命性武器,嚴格管控軍民兩用物項,烏方對此是十分清楚的」。

不過,烏克蘭政府隨後公布制裁名單,上榜的除了俄羅斯企業外,還包括3間中國企業,分別是北京空天翔輝科技有限公司(Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd)、瑞金機械有限公司(Rui Jin Machinery Co. Ltd)、中復神鷹碳纖維西寧有限公司(Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd)。

根據路透社報導,基輔並未說明這些企業遭到制裁的原因,但這些公司被禁止在烏克蘭展開業務,同時資產也會遭到凍結。

烏克蘭政府表示,烏克蘭2021年向中國出口價值80億美元的商品,主要是原材料和農產品,而從中國進口的商品價值略低於110億美元,主要是製成品。

澤倫斯基17日表示,基輔終於掌握到情報,顯示中國正在向俄羅斯提供「火砲」。但澤倫斯基並未說明是指砲彈、火砲系統或兩者皆有。但他補充說,「我們認為,中國在俄羅斯境內參與某些武器的生產。」