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澤倫斯基稱「中國在俄羅斯生產武器」　陸外交部駁斥：無端指責

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）稱，下週將對此事做更多說明。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）稱，下週將對此事做更多說明。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基18日（北京時間）首次公開指控，中國向俄羅斯提供武器和火藥。中國外交部發言人林劍同日下午在舉行例行記者會上，對此說法駁斥，「中方堅決反對，無端指責和政治操弄。」

路透社記者向林劍提問，「澤倫斯基稱中國正在為俄羅斯提供武器彈藥，並表示，有情報顯示，中國正在俄羅斯國內，生產武器，澤倫斯基表示，他下週將提供更多細節。中方對此有何回應？」

▲中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝中國外交部）

▲中國外交部發言人林劍表示，中方一直致力於停止戰火。（圖／翻攝中國外交部）

林劍表示，「中方在烏克蘭問題上的立場一貫明確，一直積極致力於止戰停火，勸和促談。」

林劍強調，「中方從未向衝突任何一方提供致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項，烏方對此是十分清楚的，也公開表示俄方進口武器的零件多數來自美國等西方國家。」

澤倫斯基先前在基輔表示，「我們終於掌握到情報，顯示中國正在向俄羅斯聯邦提供武器。」他特別提到「火砲」，但並未說明是指砲彈、火砲系統或兩者皆有。他還補充說，「我們認為，中方代表正在俄羅斯境內，參與某些武器的生產。」

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