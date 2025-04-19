輝達6月內明星⮕夢魘！川普關稅重創科技供應鏈　金融時報揭3教訓

▲川普的新關稅政策讓輝達跌落神壇，《金融時報》對此總結出3大關鍵教訓。（組圖／路透、記者高兆麟攝）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普對中國祭出高額關稅與出口限制，引發科技供應鏈劇烈震盪。6個月前還是投資人心目中「美國經濟表率」的晶片巨頭輝達（NVIDIA），在新政策的連番打擊下，也宣布收入損失55億美元（約新台幣1788億元），成為川普發動的「商業夢魘」的象徵。英國《金融時報》評論指出，這場風暴凸顯美國對科技供應鏈的脆弱理解，並從輝達的困境歸納出3大關鍵教訓。

1. 數位世界仰賴實體供應鏈，科技產業並非無國界

現代科技產業表面上運作於虛擬世界，實則高度依賴跨國實體基礎設施。《金融時報》引述《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）指出，晶片供應鏈涵蓋全球，無一國可自給自足。日本掌控晶圓市場、美國壟斷設計軟件、台灣主導先進晶片製造，而中國則控制大部分關鍵礦物與磁鐵，任何一環中斷都可能癱瘓整體系統。

2. 美國政府對供應鏈中斷的後果準備不足

川普日前將中國關稅提高至145%後，中國隨即宣布限制7種關鍵稀土礦物出口，以示報復。面對這一結果，美方早有預料，因為中方早在15年前就曾對日本祭出類似措施，迫使日本自2010年開始，便大量儲備相關資源，並將對中國的依賴從原有的90%降至58%。

然而，美國企業與政府的儲備顯然不足。美國公司僅持有數月存量，就連五角大廈也未做好萬全準備。如今，白宮正著急尋求替代來源，除了強行施壓烏克蘭簽署礦產協議，還考慮在太平洋海床探勘金屬礦物。然而，戰略暨國際研究中心（CSIS）警告，尋找新替代來源恐需費時數年，這將讓美國「在可見的未來都處於劣勢」。

3. 白宮低估中國的戰略耐力與報復手段

長久以來，中國便持續以「戰時思維」應對貿易摩擦，而美國則仍在「和平條件」下運作。雖然川普顧問強調，這些陣痛只是建立本土供應鏈的過渡期，但多數學者認為，貿易戰若未妥善規劃，反而會削弱美國在全球科技戰中的競爭力。

《金融時報》警告，川普貿易戰衝擊將如巨浪席捲全球科技供應鏈，輝達的困境可能只是未來一系列供應鏈衝擊的起點，投資人與企業界應為更深層次的科技與經濟波動做好準備。