斷交台灣2年想回頭！宏都拉斯經濟崩跌　中國承諾全跳票

▲宏都拉斯與台灣斷交、轉向中國後，經濟大幅下降。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

宏都拉斯2023年3月與台灣斷交，轉投中國懷抱。然而，中宏建交2年後，宏都拉斯卻遲遲未見預期經濟紅利，反而出現出口萎縮、失業攀升、貿易逆差惡化等狀況。外媒指出，中國對這個中美洲國家的支持多停留在象徵層面，對當地產業實質幫助有限，導致宏都拉斯有部分官員萌生重新與台灣談判的念頭，希望藉此拯救該國受重創的經濟。

巴拉圭媒體Ultima Hora指出，台宏自1941年起，便持續在軍事、教育與經濟領域合作，台灣甚至還提供宏都拉斯獎學金，資助數百學子赴台深造。然而，2023年3月，在總統卡斯楚（Xiomara Castro）主導下，宏都拉斯突然宣布終止與台灣長達82年的邦誼，轉與中國建交，以尋求中國投資與市場。

當時，中國承諾將大規模採購宏都拉斯白蝦，但2年過去後，中方的承諾一再跳票，中宏之間增加投資和貿易的預期也未實現。宏都拉斯2024年對中國出口額達3500萬美元，進口額卻暴增至26億美元，反映嚴重貿易逆差，也令當地中小企業備受中國廉價商品湧入困擾。與此同時，中國近2年僅採購了4個貨櫃的白蝦，與當初承諾差很大，導致白蝦出口暴跌67％、逾1.4萬名工人失業。

面對產業衰退與民生壓力，宏都拉斯外交部長雷依納（Enrique Reina）在2025年3月底接受「美洲廣播」（Radio America）採訪時坦言，宏都拉斯正考慮重新與台灣談判，希望重啟對台出口市場，以恢復其市場，並尋求南韓等其他國家的新通路，以拯救蝦產業。他重申，2國關係需以互惠為基礎，而非單方面承諾。

儘管雷依納在採訪中對中宏關係持正面評價，強調中國為宏都拉斯提供了救護車、捐贈體育用品、協助農業設備升級等，但外媒分析認為，這些舉措更多是外交象徵，未能彌補宏都拉斯失去台灣實質經濟援助與穩定市場的代價。報導稱，北京與宏都拉斯建交的核心目的是地緣戰略考量，並非真正扶植當地經濟。相較之下，台灣被視為可信賴的長期夥伴，不僅提供援助，更重視民主。