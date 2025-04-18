台企出逃也難避免關稅戰！　部分福建台商「開發內貿」初有成效

▲大陸國台辦主任宋濤與長三角台商代表進行座談會。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國總統川普發動全球關稅貿易戰，嚴重衝擊在陸台商產業，大陸國台辦主任宋濤今（18）日與長三角台商代表開座談會，了解目前現況。會後，多位台商接受媒體訪問也直言，確實有許多出口型台商受影響，100%在陸生產台商幾乎停擺，舉例部分福建台商尋求開發大陸內貿市場，已有初步成效。至於未來是否考慮從大陸出逃到其他國家避險？許多台商認為不可行，這波貿易戰走到哪都受影響，不如靜觀其變，認為這波關稅戰會持續太久。

今日大陸方面出席人戰有中央台辦主任宋濤、中央台辦宣傳局局長陳斌華、中央台辦經濟局局長彭慶恩，中央台辦聯絡局局長楊毅、江蘇省委台辦主任練月琴等人；長三角主要出席台商全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏，全國台企聯常務理事張簡珍，杭州市台灣同胞投資企業協會會長黃鼎傳，全國台企聯駐會常務副會長兼秘書長張世宏，廈門市台商投資企業協會會長韓煥螢，全國台灣同胞投資企業聯誼會理事張金滿，青島市台灣同胞投資企業協會會長張新政等多位台商代表。

參與台商大多來自長三角一帶，集中江蘇、南京、上海、昆山、杭州等地，每位台商代表發言時也指出現在困境和解決方案。其中一名台商指出關稅戰貿易戰一開打，許多台商把零組件和商品以「包機」方式，緊急送往美國，搶先暫時避開首波衝擊。

▲廈門台商協會會長韓煥螢 。（圖／記者任以芳攝）

會後，多位台商接受媒體訪問，談及在陸台商現況？杭州市台灣同胞投資企業協會會長黃鼎傳受訪時也直言，「有些傢具業、電子產業，一些民生用具和用品產業比較受影響，尤其出口美國的工廠已經停止生產，生產商品都放在庫房。」

廈門市台商投資企業協會會長韓煥螢也直言，「我們福建省的台資企業影響比較大，目前福建省大概有40%的台資企業都有受到波及，這些企業大概有30%到40%的營業額是出口美國地區。」

韓煥螢指出，五年前第一次中美爆發貿易戰，許多台商開始佈局東南亞，例如到越南、泰國和印尼、馬來西亞等地去投資，目前對於他們的營業額受到影響還是可控。

他也舉例，在福建台商台企如果在東南亞地區有工廠，現在都是分開進行，一部分零件在中國大陸生產，一部分在東南亞生產。當初很多去投資的台商只是部分產能轉移過去，不是大量投資，導致東南亞現在產能嚴重不足。

韓煥螢進一步說，眼下美對華加徵到245%關稅，從大陸生產出口幾不可能，一方面美國要求防堵「洗產地」，在東南亞地區的生產百分比不得低於60到70%之間，許多美國企業只能轉向東南亞，要求廠家90天之內緩衝期，能夠出多少貨就到出多少貨到美國。現在東南亞生產壓力很大，都在加班加點，同時在大陸方面零配件也是加班加點趕生產，之後輸往東南亞地區進行裝備生產（二次加工）。

韓煥螢也指出，「部分福建的台商台企因為受限100%在陸生產，部分企業也開始進行對於內貿市場的開發，目前也有初步的成效。」

▲全國台企聯會長李政宏 。（圖／記者任以芳攝）

談及台商大出逃避免中美不穩定摩擦是否來得及？李政宏指出，「川普對全球發動關稅戰，基於美國優先，他要打壓其他國家的發展都是難以避免，幾乎無處可逃。」

李政宏也說，相信台商朋友們會去判斷哪邊有巨大市場，哪些地方的產業鏈、供應鏈比較齊全，有勤勞的勞動力。「台資企業也是錨定自身的發展，非常看重中國大陸擁有廣大的市場，全球最大的單一市場，不會輕言撤出。」

李政宏也建議，必須趕緊轉型出口轉內銷，打開內需市場通道來應對這波衝擊，以及緊抓 AI時代提升自我競爭力。「比如擁有較高門檻知識產權，提升競爭力，往這個方向去發展。」