富二代找上門！小18歲女友突介紹他「這是我舅舅」　結局太殘酷

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

物質條件是許多情侶分手的原因！有44歲男網友分享自己與小18歲女友交往8年，從大學同居至今。近日女友竟向來訪的富二代男友人介紹他是「舅舅」，並直言對方家境優渥，嫁過去有車、有房、有事業，反問原PO能提供什麼？讓原PO徹底心碎，認為自己浪費了8年，引發網友熱議。

有44歲男網友在臉書社團「靠北女友my girl」上發文分享了自己遭遇的感情挫折，他透露自己與小18歲的女友交往8年，從對方大學時期就開始同居，本以為這段感情穩固長久。然而近日發生的事徹底粉碎了他的自尊心。有位男友人來找找女友，她竟然向對方介紹原PO是她的舅舅。雖然原PO確實比女友年大18歲，但這樣的稱呼依然讓他感到受傷。

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更令他心碎的是，當晚女友是由那名男友人開著雙B轎車送回家的。女友也直言不諱地表示，對方的父親是銀行董事，嫁過去後不僅能過上優渥的生活，不用工作就有車有房，事業還能平步青雲。她甚至反問原PO：「你能有車有房、事業直直上嗎？」

面對這樣的質問，原PO啞口無言。他痛苦地反思這8年的感情究竟算什麼，自己到底在忙些什麼。如今44歲的他，仍然只是餐飲店的1名正職員工，而那個男友人雖然是靠爸族，但現在卻已經當上經理。想到自己一無所有的處境，原PO就感到無比沮喪和迷茫。

貼文曝光也引發網友熱議，「想開點，你睡了某銀行董事的兒媳婦8年耶！」、「那就看清楚她的為人，分手吧！」、「放生」、「女生26歲才人間清醒，還算來得及啦」、「哥們，你白玩了董座媳婦八年，你難過什麼？」、「都等你8年了，不努力要怪誰」、「不快分了放著等端午？接下來買張機票去旅行，多爽。」

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