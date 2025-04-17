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大陸 大陸焦點 特派現場

妻子開走「百萬車」帶孩消失　她嗆：騎車比開寶馬開心

大陸1名人妻開走價值百萬的BMW，帶著孩子神秘消失。（示意圖／翻攝自pexels）
▲人妻開走價值百萬的BMW，帶著孩子神秘消失。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

大陸河南省鄭州市1名閆姓男子因妻子突然消失，生活頓時陷入混亂。3年前，閆男與妻子結婚，本以為能開啟幸福的新生活，卻想不到這段婚姻竟以女方開走價值百萬的BMW、帶著孩子神秘消失而告終。不過，妻子卻反駁，自己平時在家帶孩子，在丈夫口中成了無所事事，現在騎電動車都比開名車還開心。

綜合陸媒報導，閆男回憶，他與妻子均為再婚家庭，彼此帶著孩子步入婚姻。結婚初期，2人生活看似平靜，但隨著日子推移，夫妻矛盾逐漸顯現。閆男表示，妻子不僅在經濟上對他有所依賴，還經常態度冷漠，甚至對家庭缺乏基本的責任感，種種行為讓他倍感壓力，無奈妻子始終沒有改變態度。

更令人震驚的是，妻子在消失前開走價值人民幣130萬元（約新台幣573萬元）的BMW X7豪華休旅車，帶著2個孩子離開了家門。閆男透露，「那天晚上，她突然說要去處理一些事情，然後就開著車走了。」他事後發現，除了BMW被妻子開走，就連家中積蓄和一些貴重物品，也被對方一併帶走。

閆先生表示，他無法理解妻子為何離開，懷疑可能與2人日益惡化的感情有關，因為妻子曾多次表達對婚姻的不滿，且在經濟上對家庭貢獻甚微，如今突然離去或許並非偶然，而是蓄謀已久的結果。目前，閆男已經報警並尋求法律援助，希望能夠找回妻子和孩子的下落，同時希望通過法律途徑解決財產分配問題。

消息曝光後，媒體循線找到閆男妻子，對方回應，「我帶孩子幹家務，在他口中成了無所事事，現在騎電動車都比開寶馬開心，花的這些錢，就是受辱的錢。」至於開走BMW的原因，她說這些都是夫妻共同財產，自己已經鐵了心要離婚，就等法院判決。

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