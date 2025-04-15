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壓力大口味變重！男友私下看外流片「搜尋2大關鍵字」　妹子崩潰

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO很震驚。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，與男友交往多年，也有結婚的共識，但最近發現男友在電腦搜尋知名外流平台，且關鍵字有高中生、deepfake等敏感字，讓她很震驚也覺得噁心，「這都是犯法的來源」，跟男友攤牌後，對方解釋影片內容都是自願主動的，而且只是「最近的性趣」，現實生活中不會有這些想法，話題掀熱論。

女網友在Dcard發文，「發現男友的性癖好噁心」，意外發現男友在外流平台上搜尋高中生、deepfake影片，感到非常憤怒，立即與男友攤牌。男友辯稱他所觀看的影片都是「自願主動的」，並強調性慾與現實生活分得很清楚，未曾有過不恰當的思想或行動，「因為換工作壓力大，性癖口味變得更重」。

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她坦言，男友平時對人彬彬有禮，連家人也很滿意男友，「高中生真的太超過了 很可能未成年吧⋯我萬分震驚、覺得好噁心」，這件事讓她難以接受，也考慮是否要分手，「我反應太大了嗎？真的可以把性癖跟生活完全分開？他的解釋說法是合理的嗎？」

貼文一出，網友表示，「性癖是一回事，愛怎麼看我都會尊重，但選擇『外流』來看，我覺得很有問題」、「外流才是重點，首先外流不可取，畢竟是非自願，再來是外流高中生，確實很有可能是未成年」、「看外流完全不能接受，還有換臉是？換做我一定分，鬼才知道他會不會也偷拍我，然後外流出去」。

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