距台僅190km！美菲「肩並肩」軍演　將在呂宋海峽部署反艦飛彈

▲美國海軍陸戰隊宣布在呂宋海峽部署反艦飛彈系統，圖為美軍過去裝載軍備的照片。（圖／翻攝自美國海軍陸戰隊）

記者葉睿涵／編譯

美國海軍陸戰隊宣布，美方將於4月21日至5月9日，與菲律賓舉行「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演期間，在菲律賓北方的呂宋海峽部署反艦飛彈系統，強化美菲聯防並深化第一島鏈戰略部署。此舉不僅標誌著美軍首次於台灣與菲律賓之間的戰略要地部署反艦火力，也顯示美方持續提升區域嚇阻能力。

據海軍新聞（Naval News）網站報導，美軍第3濱海作戰團指出，軍方屆時將動用「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS），搭載海軍打擊飛彈（NSM），從菲律賓呂宋島北部空運至巴丹群島「多座島嶼」。雖然演習中不會實彈發射，但相關單位仍將與菲律賓陸戰隊聯手，在呂宋海峽建立射擊遠征前進基地，模擬發射任務。

報導稱，此系統具備中程反艦能力，可精確打擊海上目標，被視為加強第一島鏈戰力的關鍵裝備，而這也是美國首度在居於重要戰略位置的巴丹群島島鏈部署反艦飛彈。美軍表示，NMESIS將提升聯合部隊於海上與陸地的快速部署與協同作戰能力，進一步壓制潛在威脅的行動空間。

巴丹群島位於台菲之間，距離台灣只有約190公里，是印太戰略的重要節點。2024年「肩並肩」軍演後，菲律賓方面即表示有意引進相關系統，強化自身海防能力。此次部署可視為美菲雙方合作深化的具體成果，也代表美方對區域盟友的戰略承諾。

第3濱海作戰團去年成為印太首支裝備NMESIS的美軍單位，總部設於夏威夷，未來駐日本沖繩的第12濱海作戰團也將獲配同樣系統。隨著部署規模擴大，第一島鏈的聯合威懾網絡正在逐步成形。