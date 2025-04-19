翹家少女沒錢付車資！淫司機逼陪酒抵償　三度亂摸丟包路邊

▲一翹家少女搭乘計程車因沒錢付車資，遭司機以陪酒為抵償還遭猥褻3次。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者潘鳳威／新北報導

一名陳姓計程車司機於2022年5月間，搭載兩名翹家少女前往投靠朋友。然而抵達目的地後，兩少女卻因無力支付車資。其中一名少女因此慘遭陳男載走，並逼她「陪喝酒」作為償還車資的方式。陳男不僅亂摸猥褻少女，還把她丟包路邊。新北地方法院審理後依強制猥褻罪，判處陳男有期徒刑4年2月。

判決書指出，莉莉(化名)、萱萱(化名)兩名翹家少女，2022年5月17日晚間9時許，在台北轉運站搭乘陳姓男子所駕駛的計程車，欲前往萱萱位於新北市鶯歌男友家投靠。不料，兩人抵達後卻沒錢支付700元車費，陳男趁萱萱跟男友借錢之際，命令莉莉上車並把她載走。

之後，陳男得知莉莉是個翹家少女，便利用她身上沒錢的弱勢，聲稱積欠車資構成詐欺，藉此威脅她必須「陪酒」抵債。陳男甚至表示，只要莉莉願意與他發生性行為，他就會載她回去找朋友。莉莉因為害怕不敢拒絕，結果接連遭到陳男三度猥褻。

隔日（18）下午，陳男將莉莉載至桃園中壢市區後駕車離去。警方隨後尋獲莉莉，經詢問釐清案情，遂依法將陳男移送偵辦。

新北地方法院法官審理時認為，陳男至今否認犯行，且未與被莉莉和解，也未賠償損失，顯示他毫無悔意。依加重強制猥褻罪，判處陳男4年2月，全案仍可上訴。