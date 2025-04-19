　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鬆散鋒面明路過「3地可能有雨」　下周三再變天雷雨襲全台

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下周三鋒面通過，各地有陣雨或雷雨機會。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(19日)台灣附近水氣多，午後有零星短暫雨，各地暖熱，局部高溫上看30度；明天一波鬆散鋒面掃過北部海面，北部、東北部和各地山區可能有雨，下周一、二降雨緩和，高溫再攀高，下周三再有一道鋒面接力，各地有雨，後續東北季風和華南水氣助攻，雨要下到下周五。

今天台灣附近水氣多，中部以北不定時有零星短暫雨，中午過後北部、東北部、各地山區可能有零星短暫雨，各地偏南到西南風較為暖熱，北中南高溫為22到23度，宜花東可到28到30度，外島高溫約26到28度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲今天天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

中央氣象署資深預報員林定宜表示，今天台灣地區吹偏西南風到南風，屬於暖熱天氣，明天可看到一波鋒面從台灣北部海面通過，但鋒面結構不是很好，較為鬆散，帶來降雨有限；下周一環境偏南風到西南風，仍是暖熱天氣，鋒面帶在華南附近建立，下周二鋒面靠近台灣，但還沒有抵達，吹較強西南風，帶來較熱空氣，溫度會比較高。

降雨趨勢方面，林定宜說明，今天到明天鋒面通過台灣北部海面，帶來不穩定天氣，北部、東北部、各地山區中午過後降雨機會高，外島金馬也有局部短暫陣雨或雷雨；下周一到下周二降雨緩和，中午後除山區有零星短暫雨外，其他地區多雲到晴。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，下周三鋒面通過、東北季風增強，各地降雨機會提高；下周四、下周五東北季風和華南雲雨東移影響，降雨持續，中部以北、東半部、南部山區降雨機率高，可能有局部短暫陣雨或雷雨。

溫度部分，林定宜分析，下周二之前屬於暖熱天氣，西半部高溫約30度以上，下周二西南風比較強，中南部、台北盆地、東南部可能有焚風發生機會，下周三到下周四又有一波降溫，北部、東北部高溫下降幅度比較明顯，降幅可能會達到6度到7度左右，溫度有很大差別。

▼一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
587 2 6532 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台景點大洗牌！1地爆冷奪冠　台北101跌出前10
新北男雙眼遭挖出　送醫時「1顆被捏爛」
山本由伸超狂！飆10K率道奇4連勝　連21局無責失居雙冠王
讓囚犯洩慾抒壓！　義監獄首設「性愛房」
ETF換股潮！3檔規模破百億　調整成分股一次看
揭牌「紅布不慎蓋到賴清德頭上」　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大讚台灣搭車「1方案」超值！日本作家笑喊佛心：懶得走路了

全台20大景點洗牌！「這一地」爆冷奪冠　台北101跌出前10

「過度成就者」總是忙計畫下件事！以為成功=安全　休息反而恐慌

哪一部動畫「從小看到大」卻不膩？網點名這1部太經典：還是好笑

富二代找上門！小18歲女友突介紹他「這是我舅舅」　結局太殘酷

90歲主播李富城突發燒「白血球飆破2萬」　原因不明！急診等病房

成田搭機見「1伴手禮」沒人拿！他秒搶4盒驚呆：這在札幌排爆

鬆散鋒面明路過「3地可能有雨」　下周三再變天雷雨襲全台

國民黨喊上凱道！她傻眼「整個政治判斷都錯」：逼更多人連署罷免

只吃生菜也中！用這3招減肥「肚子反而升級」　醫院曝正確瘦身方式

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

趙小僑默認還想生二胎　典典寶寶搖頭：只想爸爸媽媽

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

懷疑女友劈腿！ #苗栗 家暴男雙刀挾持 被警連開2槍擊斃

晏柔中懷二胎！好友反應超有戲　王淨反射弧超長..王子秒get到

#台中 男深夜長按喇叭+狂倒車80公尺 妻：他情緒不穩

戚薇.李承鉉吵架情緒好穩定　理性確認「你是故意摔門嗎？」

帆布下有屍體？！民眾驚恐報案 爛醉男：我只是睡著了

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

【酒精婚禮】俄羅斯人+原住民喝到餐廳賠錢XD

大讚台灣搭車「1方案」超值！日本作家笑喊佛心：懶得走路了

全台20大景點洗牌！「這一地」爆冷奪冠　台北101跌出前10

「過度成就者」總是忙計畫下件事！以為成功=安全　休息反而恐慌

哪一部動畫「從小看到大」卻不膩？網點名這1部太經典：還是好笑

富二代找上門！小18歲女友突介紹他「這是我舅舅」　結局太殘酷

90歲主播李富城突發燒「白血球飆破2萬」　原因不明！急診等病房

成田搭機見「1伴手禮」沒人拿！他秒搶4盒驚呆：這在札幌排爆

鬆散鋒面明路過「3地可能有雨」　下周三再變天雷雨襲全台

國民黨喊上凱道！她傻眼「整個政治判斷都錯」：逼更多人連署罷免

只吃生菜也中！用這3招減肥「肚子反而升級」　醫院曝正確瘦身方式

2百億郵輪首航花蓮！174遊客啖美食賞美景　將回訪深度旅遊

拒絕日本控制釣魚台！　專家示警：中國擬派「民兵喬裝漁民」登島

快訊／獨行俠戴維斯悲情爆砍40分　灰熊莫蘭特帶傷挺進季後賽

大讚台灣搭車「1方案」超值！日本作家笑喊佛心：懶得走路了

黃呂錦茹無保請回、黨部2人遭羈押　蔣萬安不捨：一定聲援

當紅女星爆借酒裝瘋！撲180cm型男「伸手進私處撈來撈去」她全程目睹

全台20大景點洗牌！「這一地」爆冷奪冠　台北101跌出前10

孔曉振黑洋裝搭粉紫包鬆弛感拉滿！時尚氣質網友狂讚零負評

「過度成就者」總是忙計畫下件事！以為成功=安全　休息反而恐慌

金門警掃蕩酒駕與改裝噪音車！守護居民安全與寧靜

懷疑女友劈腿！ #苗栗 家暴男雙刀挾持 被警連開2槍擊斃

生活熱門新聞

婆婆也要跟「度蜜月變9人祖孫團」　小叔澎湖噴20萬

父逝「兒突繼承千萬負債」　律師給解方

熱炒店蝦球「5顆200」遭罵黑店

雷雨亂週末！　下週「35℃熱如夏」後再轉涼

業配影片「吸塵器吸荷包蛋」遭炎上　11萬網美道歉了

LINE聊天紀錄不見了！「1步驟找回來」沒備份也不怕

成田搭機見「1伴手禮」沒人拿！他搶4盒驚呆

小學生「舉手過馬路」10車無視直衝　民團痛批：這是國恥

全台「最難喝手搖飲」出爐！28年老牌奪冠

勞動節是周四！他提議「移到周五」大票搖頭

銅板小吃狂漲！「1國民美食」被一票人拒吃：寧願買便當

國民黨喊上凱道！她傻眼：逼更多人連署罷免

明起再熱4天「高溫飆破36度」　下周三雷雨轟全台

大馬選邊站！PTT炸鍋「中國找小三川普要怒了」

更多熱門

相關新聞

周末悶熱高溫上看33度　下周三鋒面掃全台！專家揭還有冷空氣

周末悶熱高溫上看33度　下周三鋒面掃全台！專家揭還有冷空氣

周末微弱鋒面影響，局部地區有雨，溫度悶熱，高溫上看33度以上，下周一鋒面離開，不過下周三因鋒面由北往南掃過台灣，各地轉為短暫陣雨或雷雨，有較大雨勢發生機會。氣象專家吳聖宇指出，下周四到下周六可能有稍強冷空氣，有機會明顯降溫。

全球國家智商排名　台灣差0.01分排第二

全球國家智商排名　台灣差0.01分排第二

雷雨亂週末！　下週「35℃熱如夏」後再轉涼

雷雨亂週末！　下週「35℃熱如夏」後再轉涼

日本長野晚間地震！最大震度5弱

日本長野晚間地震！最大震度5弱

UCC打造阿里山精品咖啡

UCC打造阿里山精品咖啡

關鍵字：

天氣氣象氣象署台灣鋒面氣溫高溫東北季風華南雲雨

讀者迴響

熱門新聞

盲眼龍婆又命中　預言2025全球經濟災難

婆婆也要跟「度蜜月變9人祖孫團」　小叔澎湖噴20萬

3女KTV唱歌遭6男痛毆！孕婦受傷流產

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

即／雙刀挾女友被擊斃！警涉過失致死獲交保

高雄警路上誤抓女老師！7人被懲處

3帳戶多出23萬　她1動作被重判10年

輪胎從高速公路滾進服務區！陸女遭撞死

被朋友鼓勵減重！她狂瘦18公斤撞臉王祖賢

「金髮Yuki」被認證是男的涉犯偽造文書

周杰倫深夜0偽裝現身台北　對面竟是山下智久

影／賴清德、劉世芳為母娘文化館揭牌　拉下布幕竟「蓋頭」

年薪150萬房仲一夕0收入　兼差開Uber「日賺1~3千元」

「最懶惰星座Top 5」公開　雙魚怕累所以耍廢

父逝「兒突繼承千萬負債」　律師給解方

更多

最夯影音

更多

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

趙小僑默認還想生二胎　典典寶寶搖頭：只想爸爸媽媽

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

懷疑女友劈腿！ #苗栗 家暴男雙刀挾持 被警連開2槍擊斃

晏柔中懷二胎！好友反應超有戲　王淨反射弧超長..王子秒get到

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面