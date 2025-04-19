鬆散鋒面明路過「3地可能有雨」　下周三再變天雷雨襲全台

▲下周三鋒面通過，各地有陣雨或雷雨機會。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(19日)台灣附近水氣多，午後有零星短暫雨，各地暖熱，局部高溫上看30度；明天一波鬆散鋒面掃過北部海面，北部、東北部和各地山區可能有雨，下周一、二降雨緩和，高溫再攀高，下周三再有一道鋒面接力，各地有雨，後續東北季風和華南水氣助攻，雨要下到下周五。

今天台灣附近水氣多，中部以北不定時有零星短暫雨，中午過後北部、東北部、各地山區可能有零星短暫雨，各地偏南到西南風較為暖熱，北中南高溫為22到23度，宜花東可到28到30度，外島高溫約26到28度。

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▲今天天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

中央氣象署資深預報員林定宜表示，今天台灣地區吹偏西南風到南風，屬於暖熱天氣，明天可看到一波鋒面從台灣北部海面通過，但鋒面結構不是很好，較為鬆散，帶來降雨有限；下周一環境偏南風到西南風，仍是暖熱天氣，鋒面帶在華南附近建立，下周二鋒面靠近台灣，但還沒有抵達，吹較強西南風，帶來較熱空氣，溫度會比較高。

降雨趨勢方面，林定宜說明，今天到明天鋒面通過台灣北部海面，帶來不穩定天氣，北部、東北部、各地山區中午過後降雨機會高，外島金馬也有局部短暫陣雨或雷雨；下周一到下周二降雨緩和，中午後除山區有零星短暫雨外，其他地區多雲到晴。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，下周三鋒面通過、東北季風增強，各地降雨機會提高；下周四、下周五東北季風和華南雲雨東移影響，降雨持續，中部以北、東半部、南部山區降雨機率高，可能有局部短暫陣雨或雷雨。

溫度部分，林定宜分析，下周二之前屬於暖熱天氣，西半部高溫約30度以上，下周二西南風比較強，中南部、台北盆地、東南部可能有焚風發生機會，下周三到下周四又有一波降溫，北部、東北部高溫下降幅度比較明顯，降幅可能會達到6度到7度左右，溫度有很大差別。

▼一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）