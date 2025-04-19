特斯拉「平價版Model Y」延後生產！　美國產線最快Q3啟動

▲特斯拉擬推出Model Y的簡配版本搶攻平價車市。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

特斯拉（Tesla）力拚推出平價電動車扭轉銷售頹勢，但根據路透社引述三位知情人士報導，原訂於美國生產的低價版Model Y車款已確定延後量產，量產時間點可能延至今年第三季甚至明年初。

根據《路透社》報導，這款內部代號為E41的車型，是特斯拉最熱銷的電動休旅Model Y的簡配版本，預計將成為平價大眾市場的主力。

消息人士透露，特斯拉目標在2026年於美國工廠年產25萬輛，並規劃後續在中國與歐洲擴大生產。不過，歐洲量產時程仍未定，而中國版本則預計於2026年推出。

除了Model Y，特斯拉也計畫推出簡配版的Model 3緊湊型轎車，瞄準入門車市場。不過面對馬斯克（Elon Musk）與美國總統川普（Donald Trump）關係密切所帶來的品牌爭議，加上旗下車款普遍使用年限拉長，特斯拉正急需藉由新車翻轉頹勢。

根據路透社先前報導，E41車型將比現有Model Y小一號、製造成本降低約20%，並且能享有更高比例的北美零件採購，有助於減輕川普政府對進口車輛課徵25%關稅的影響。

另有消息指出，特斯拉近期已暫停將部分Cybercab與Semi卡車零件自中國輸美，以避免稅負衝擊。特斯拉將於本週公布財報，市場預期將進一步說明新車款計畫進度。