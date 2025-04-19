南韓空軍戰機離譜失誤！機槍、油箱「空中脫離墜落」　險引燃山林

▲南韓空軍KA-1輕型戰鬥機、KF-16戰鬥機與美國空軍重型對地攻擊機AC-130空中砲艇於去年６月實施聯合空演。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓空軍演習日前發生一起離譜的事故！一架由南韓航空工業自主研發的輕型攻擊戰鬥機「KA-1初級教練機」在江原道參加夜間射擊訓練時，裝有500發子彈的機砲筴艙和燃油槽竟然從空中脫落墜下，差點引發山林大火。

根據《韓聯社》，南韓空軍昨（18）日晚間8時22分在江原道平昌郡上空實施夜間射擊訓練，其中來自空軍原州基地的輕型戰鬥機KA-1竟然發生離譜的意外，2個機砲筴艙（Gun pod）和2個未裝填燃油的燃油槽突然從機體脫落，墜落到深山地區。

其中，每一個機砲筴艙裝填機關槍和250發12.7mm實彈，因此合計為500發子彈。至於燃油槽，平常則是空置的狀態，只有必要時才會填滿燃油。

南韓空軍表示，該架戰機發生事故的地點在深山，目前並未造成一般民眾受害，且當時一共有4架KA-1戰鬥機參加夜間射擊訓練，只有一架發生上述意外。

目前南韓空軍已經派軍空軍參謀次長組成事故調查委員會，釐清詳細的事發原因。

據悉，最近南韓空軍狀況不斷。早在一個月前，就有南韓空軍KF-16戰鬥機在參加美韓聯合空中訓練時，不慎將地對空砲彈投向位於京畿道抱川市的民宅，導致民宅和教堂等附近建築物嚴重受損。