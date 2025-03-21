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落實在地照護！雲林縣北港區身障服務中心正式揭牌營運

▲縣政府今年完成全縣六區六處服務中心佈建，今日北港區身心障礙者服務中心正式揭牌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣政府今年完成全縣六區六處服務中心佈建，今日北港區身心障礙者服務中心正式揭牌。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣的身心障礙者高達5萬多人，為落實身心障礙者服務，縣政府今年完成全縣六區六處服務中心佈建，今（21）日於北港區身心障礙者服務中心，由縣長張麗善、雙福社會福利慈善事業基金會執行長陳建州等正式揭牌，提供北港、水林及口湖地區身心障礙朋友與家庭各項協助與資源。
 
雲林縣政府透過服務中心的成立，協助所有身心障礙朋友在生活起居各方面的任何困境。張麗善表示，六處服務中心均已佈建完成，目的就是希望能在社區中提供弱勢家庭及社區民眾就近、在地、便利及整合性的社會福利服務。今日揭牌活動結合3月21日「世界唐氏症日」，響應「左右腳穿不一樣的襪子」以行動支持與關懷唐氏症兒，扣合身心障礙者服務中心揭牌營運的重大意義。

北港中心由經驗豐富的雙福基金會負責，服務範圍有北港、水林及口湖地區，針對高風險及負荷量過重的身心障礙家庭，給予協助，希望他們能夠沒有後顧之憂，堅強的往前走。執行長陳建州表示，次很高興能爭取到北港區身心障礙者服務中心的服務機會，期待能協助雲林弱勢族群，也給予陪伴，讓家屬能夠喘息，真正幫助他們重新再站起來，讓社會更和諧更良善更美好。
 
社會處科長賴永明說明，身心障礙者服務中心服務項目包括，提供身心障礙者分級服務及服務資源連結、針對高照顧負荷家庭服務及困難照顧個案服務、辦理身心障礙者生涯轉銜服務、辦理身心障礙者需求評福利服務輸送服務，並提供後續追蹤服務等。此外，中心結合雲林社會福利、教育、衛生、勞工等相關單位及人員，以科技整合、團隊合作的方式，提供身心障礙者整體而持續性的個別化專業服務。
 
賴永明指出，依據社會處113年度身心障礙者服務中心服務的統計，113年度身心障礙者服務中心服務的人次 生涯轉銜人數計107人、個案管理服務計2836人、諮詢服務計40人及需求評估福利服務輸送計2321人次，隨著6區中心的建置完成，未來將可提供更多更優質的服務；此外，並於2024年7月起加碼補助65歲以上輕中度身障者的全民健保費用，進一步減輕家庭負擔，藉此打造完善的身心障礙福利。

▲縣政府今年完成全縣六區六處服務中心佈建，今日北港區身心障礙者服務中心正式揭牌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣政府今年完成全縣六區六處服務中心佈建，今日北港區身心障礙者服務中心正式揭牌。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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