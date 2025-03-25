完善身心障礙者社會資源　虎尾身障服務中心造福四鄉鎮

▲雲林虎尾區身心障礙者服務中心今日正式揭牌（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

縣府積極推動身心障礙者服務，今年已完成六區身心障礙者服務中心的建置，提供多元協助與資源。其中，虎尾區身心障礙者服務中心於去年8月正式成立，今（25）日正式揭牌，由社團法人雲林縣台西身心障礙者福利協會負責運營，服務範圍涵蓋虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉及元長鄉。

副縣長謝淑亞指出，除設置身心障礙者服務中心外，因應高齡化社會，縣府亦積極推動長照服務，包括設立長青食堂與社區照顧關懷據點。同時，針對弱勢家庭，提供兒少教育發展帳戶及微型保險，以減少貧窮代間循環問題。另為協助身心障礙者，縣府推行幸福專車與復康巴士，並設立全國唯一結合醫療、勞政、社政、衛政及長照單一窗口的輔具中心，全面落實在地照顧。



社會處長林文志說明，身心障礙者服務中心提供多元服務，包括分級服務與資源連結、高照顧負荷家庭與困難照顧個案協助、生涯轉銜服務、需求評估與福利輸送服務，以及後續追蹤服務等。此外，中心整合社會福利、教育、衛生及勞工等相關單位與專業人員，以科技整合及團隊合作模式，提供持續性且個別化的專業服務。



113年度，身心障礙者服務中心共提供2836人個案管理服務、2321人次需求評估福利輸送服務、生涯轉銜服務107人及諮詢服務40人次。此外，縣府自2024年7月起加碼補助65歲以上輕中度身障者的全民健保費用，以進一步減輕家庭負擔，打造更完善的身心障礙福利體系。



林文志強調，縣府的努力獲得社會肯定，縣府社會處榮獲「天下雜誌治理卓越獎」社會進步組「優選」及「2024台灣企業永續獎」等殊榮。這些獎項不僅屬於縣府團隊，更歸功於所有為身心障礙者發聲、努力的夥伴們。未來，縣府將持續擴展服務據點與福利措施，確保身心障礙者能融入社會，擁有自信與幸福的生活。