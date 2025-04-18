驚天一呼喊倒閣　蔣萬安：更全面角度思考台灣走向

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨公職昨在黨主席朱立倫的號召下，赴北檢集結，台北市長蔣萬安甚至現場喊出倒閣。對此，蔣萬安今（18日）表示，如果只是非我族類就等著檢察官上門，台灣還是民主國家嗎？台灣的民主已經被民進黨扭曲了；他說，提出倒閣的主張，如果賴清德總統因此解散國會，大家可以有個更全面的角度來思考問題、決定台灣走向。

蔣萬安上午出席里長有約座談北投場時表示，「昨天已經說過，今天不站出來，明天我們都可能成為下個受害者」，搜索完民眾黨黨部接著國民黨，有看過哪個民主國家發生這種事？如果只是非我族類就等著檢察官上門，台灣還是民主國家嗎？台灣的民主已經被民進黨扭曲了。

蔣萬安提到，一個大罷免讓台灣陷入長期的仇恨跟對立，一個國安會秘書長身邊竟然有12年的共諜，結果中央政府說地方政府要承擔責任，檢察官決定要搜索在野黨，「檢察官為什麼不去搜索吳釗燮的住家跟辦公室？吳釗燮為什麼不用出來面對媒體？賴清德總統為什麼不用出來說明？」

「所以，關於倒閣，我現在不是立委，我也沒有任何黨職，我就提出一個主張，建議立法院推動倒閣。」蔣萬安說，如果賴清德總統因此解散國會，大家可以有個更全面的角度來思考問題、決定台灣走向。

蔣萬安提到，他這幾天原本心情很好，因為全台北市的小學生跟幼兒園孩子，可以到四大超商以及全聯、美聯社，每週選擇一天領取牛奶，這原本是中央的政策，後來中央不做但台北市做到了。