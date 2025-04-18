藍罷免綠委幽靈連署遭查　鄭運鵬：若偽造無罪國家就失去民主

▲民進黨前立委鄭運鵬。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨發起的罷免綠委活動，因頻傳幽靈連署，檢方近日大動作搜索地方黨部，國民黨則開轟，司法不公、政治迫害，甚或有藍委質疑「偽造文書有那麼嚴重嗎？」對此，前立委鄭運鵬昨（17日）表示，連署是憲法賦予的參政權，如果偽造連署無罪，那國家也就失去民主制度了。

鄭運鵬提到，最近中國國民黨被調查局、地檢署偵辦幽靈連署的違法行為，開始有一些藍白兩黨的人在喊「偽造文書有那麼嚴重嗎？」他則認為，這比通訊投票更應該讓國人警覺。

鄭運鵬說明，如果單純看偽造文書，不計一罪一罰的話，並不算是重罪，但是，公投、罷免的連署門檻，是憲法規定的人民直接參政權，不是一般的行政和商業的偽造文書。

鄭運鵬強調，憲法上的「罷免、創制」都要透過連署來行使，創制權更是可以直接透過連署後，以公投來制定法律，所以，如果連署可以黨部代簽、可以不需要本人簽字，那偽造的罷免權行使，就等於我們的選舉權失效。

最後，鄭運鵬直言，如果偽造的連署無罪，那再去買黑市的個人資料、找人抄寫，先修改公投法，再直接訂定法規，國家也就失去民主制度了，不用透過立法院就可以通過各種洗人口、洗產地的法規了。