倒閣一定解散國會？　綠委反擊：要不要改選是我們和罷團決定

▲ 藍營號召支持者到北檢，台北市長蔣萬安到場聲援 。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨北市黨部17日因涉罷免案偽造文書，遭調查局搜索約談，國民黨主席朱立倫下令赴北檢聲援，台北市長蔣萬安不僅現身力挺，他更喊話立法院應推動倒閣。對此，民進黨立委林俊憲點出法條表示，即使國民黨倒閣成功，要不要重選的決定權，還是掌握在行政院長跟總統手上，倒閣一定要解散國會？誰教你們的？現在情勢已經完全不同，「要不要國會全面改選，不是你們說了算，是我們和公民罷團來決定」。

蔣萬安昨晚現身力挺藍營「戰獨裁站出來」抗議活動，他表示，自己今晚來到北檢，就是要告訴台灣人，政府應該依法行政，他的個人行為都會承擔。他更喊話，當司法不再獨立、不再公正，就是大家必須要站出來的時候，與其讓執政者用不公不義毀壞台灣，立法院應推動倒閣。

對此，林俊憲表示，蔣萬安市長跑到北檢參加違法集會，原來是為了做以下重大發表「立法院應推動倒閣」，這個傳聞已經很久，只是一直等不到國民黨大咖出來上鉤證實，現在釣到這麼大隻的，終於可以點破了。

林俊憲指出，麻煩蔣市長，回去仔細看看《憲法增修條文》第3條第2項第3款：「如經全體立法委員二分之一以上贊成，行政院院長應於十日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院」。

林俊憲直言，「得同時呈請」，看到了嗎？即使國民黨倒閣成功，要不要國會重選的決定權，還是掌握在行政院長跟總統手上。倒閣就一定要解散國會？誰教你們的？翁大法學權威嗎？雖然去年自己嗆過國民黨「好膽來倒閣」，但現在整個政治情勢已經完全不同了。

林俊憲認為，國民黨如果真的走這一步，對民進黨來說也會是個難題，各地公民罷團怎麼想？願意看到這樣的走向嗎？這都需要找大家來討論，畢竟民進黨只是公民的側翼，而國民黨顯然還搞不清楚這點。

最後，林俊憲表示，他還是勸國民黨想清楚，這麼做等於是把整個黨未來的政治命運都交給別人。再次強調，「要不要國會全面改選，不是你們說了算，是我們和公民罷團來決定」。

▼國民黨主席朱立倫抗議司法不公。（圖／記者鄭佩玟攝）