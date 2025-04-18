朱立倫喊「426上凱道」要罷免賴清德　劉世芳：會全力執法

▲內政部長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

檢調持續偵辦罷免幽靈連署案、偽造文書案，國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安昨率黨公職及支持者夜衝北檢抗議，與北市警察對峙，由於法院是集會禁制區，該活動未獲申請核准，遭警方7次舉牌，朱立倫則宣告已申請到4月26日路權，要大家上凱道「罷免賴清德」。對此，內政部長劉世芳今（17日）受訪時表示，會依照相關規定全力的執法，如果要訴求各種不同的政治、社會理念，希望都能夠和平落幕。

立法院今日召開院會，持續針對行政院長施政報告進行質詢，內政部長劉世芳會前接受媒體聯訪。對於國民黨將於本月26日號召群眾上街抗議，是否擔心會有升高衝突的情事？劉世芳強調，按照警政署應該要按照原來的集會遊行法。

劉世芳指出，包括各黨各派在台灣的大街小巷有做任何的活動的時候，希望能夠按照警政署所律定的相關規定辦理。會全力的執法，也呼籲，如果要訴求各種不同的政治、社會理念，希望都能夠和平落幕。和平落幕才能表達各位對社會大眾的一個訴求。

至於內政部昨啟用宗教等團體赴陸登錄專區，劉世芳表示，都是呼籲他可以自由來採取登記的方式或登陸的方式，讓國人能夠知道他們到中國大陸去的一個地點也好，或是起訖時間，可以保障他們的安全。按照法律的規範，那法律上沒有規範的話，就是採取鼓勵原則。