蔣萬安喊倒閣　綠營酸晚了：天下沒有執政黨會倒自己的閣

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因捲入國民黨「死亡連署」涉偽造文書案，今（18日）早遭檢調聲押禁見，國民黨主席朱立倫號召黨公職到北檢外抗議，而台北市長蔣萬安到場聲援，更喊出「倒閣」。對此，綠委黃捷表示，這比較像對朱立倫的不信任投票，畢竟倒閣傷害最大的就是違法亂紀的國民黨不分區。吳思瑤則指出，人民依憲法職權發起連署罷免，已經到了第二階段，倒閣最好時間點已經過了，民進黨不會隨之起舞，天下沒有執政黨會倒自己的閣。

對於蔣萬安喊出倒閣，吳思瑤表示，蔣萬安以首都市長身分提倒閣，無比奇怪，蔣萬安問過朱立倫跟傅崐萁嗎？這是他個人意見嗎？憲法層次被國民黨拿來救罷免，倒閣最好時間點已經過了，人民依憲法職權發起連署罷免，已經到了第二階段，此時提倒閣，不只要過公民這關，還要過國民黨內那關，倒閣不該是救罷免的政治話術。

吳思瑤指出，對於蔣萬安丟出來的急就章救火式倒閣論，民進黨沒有討論也不會隨之起舞，天下沒有執政黨會倒自己的閣，任何方式阻擾公民行使權利都難以接受，且民進黨是被提倒閣的一方，應該要先問問拋出倒閣的在野黨是否認真的，到底是政治話術，還是黨中央到黨團的一致看法。

吳思瑤表示，就她所知，國民黨團是丈二金剛摸不著頭緒，也有一些不滿聲音，首都市長拋出倒閣議題，是逾越了傅崐萁職權，還是蔣萬安不想當市長，想要回來當立委？

黃捷受訪時則表示，倒閣很久之前就有討論過，但當時國民黨不採納，現在很多罷免二階都準備要衝到終點，才開始討論，為時已晚，人民意願不是任何政黨能控制，國民黨提出倒閣，只會讓罷免進程更加快速。

黃捷指出，民進黨態度很坦然，正面面對倒閣，朱立倫跟蔣萬安說是對賴清德不信任投票，顯然是對法制有錯誤認知，這比較像對朱立倫的不信任投票，畢竟朱立倫的帶領下，國會被黃國昌、傅崐萁體制傷害至此，倒閣傷害最大的就是違法亂紀的國民黨不分區。