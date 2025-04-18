國民黨聚北檢抗議　韓國瑜高呼「這是一個黑暗的時代」

記者許力方／台北報導

台北地檢署偵辦罷綠團體幽靈連署案，搜索國民黨部等地，並將4人移送，台北市長蔣萬安響應國民黨主席朱立倫號召，昨（17日）晚在北檢前抗議，朱喊話要罷免總統賴清德。立法院長韓國瑜深夜也發文高呼「這是一個黑暗的時代，台灣的民主必須明辨是非」，全民期待司法可以堅守民主法治的最後一道防線。

北檢接獲告發，指罷綠團體疑有偽造提議書、冒名提議，昨（17日）指揮調查局兵分6路搜索國民黨台北、新北黨部等地，台北市黨部主委黃呂錦茹等4名被告晚間被移送北檢複訊。

▲朱立倫現身北檢高喊：罷免賴總統 。（圖／記者鄭佩玟攝）



為此，朱立倫號召國民黨團公職幹部、支持群眾前往北檢外抗議司法不公，蔣萬安昨晚也現身力挺。由於北檢外是集會禁制區，警方6度舉牌警告，藍營群眾深夜仍聚集抗議，朱立倫喊話「真正的大罷免就是『罷免獨裁者』、『罷免賴總統』，要讓他知道、付出獨裁者的代價。」

韓國瑜今（18日）凌晨0時許透過臉書發文聲援，直指「這是一個黑暗的時代」，台灣的法治必須公正廉明，台灣的民主必須明辨是非，「但我們還有機會走出這片黑暗與恐怖，全民期待司法可以堅守民主法治的最後一道防線；全民期待檢警調可以捍衛自己崇高超然的獨立性。」

韓國瑜期許，這兩道超然獨立的防線，不服務於特定政治黨派、不成為任何外力的工具，始終秉持公正、客觀與良心，維護台灣得之不易的自由、民主、法治以及照亮原本屬於2300萬人的光明未來。

▼國民黨團集結北檢前抗議，韓國瑜發文聲援。（資料照／記者屠惠剛攝）

