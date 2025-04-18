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北市警第二次對朱立倫舉牌警告　現場藍營支持者一片噓聲

記者劉昌松、柯沛辰／台北報導

北檢偵辦藍營「死人連署」案，約談並移送國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等4人。對此，國民黨主席朱立倫號召集結，17日晚間赴北檢外抗議司法不公，包括台北市長蔣萬安在內的多名藍營要角均響應到場。深夜11點多，北市警針對朱立倫第二次舉牌警告，現場支持者噓聲一片。

國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政、國民黨團總召傅崐萁及多名黨內立委到場靜坐抗議。不過，由於北檢外是集會禁制區，因此每當出現發言或號召行為，警方就會舉牌警告。

▲▼ 國民黨號召支持者集結在北檢，國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政、國民黨團總召傅崐萁均到場靜坐抗議。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨號召支持者集結在北檢，國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政、國民黨團總召傅崐萁均到場靜坐抗議。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲▼ 國民黨主席朱立倫現身北檢，抗議司法不公 。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫現身北檢，抗議司法不公 。（圖／記者鄭佩玟攝）

深夜11點左右，市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文，以及第一區黨部執行長曾繁川等4人經約談移送北檢。不過，藍營支持者沒有散去跡象，藍營要角也身穿白衣、綁上頭巾，繼續在現場靜坐。

深夜11點54分，北市警針對朱立倫第二次舉牌警告，要求朱立倫立刻帶領群眾離開北檢外。

早前，警方在晚間6點46分第一次舉牌對楊智伃「勸導」；7點54分，警方針對謝龍介第一次舉牌「警告」，蔣萬安離開現場；晚間8點51分，對楊智伃、謝龍介、朱立倫分別舉牌「警告」。

▼北市警第二次對朱立倫舉牌警告，現場藍營支持者一片噓聲。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼北市警第二次對朱立倫舉牌警告　現場藍營支持者一片噓聲。（圖／記者劉昌松攝）

 
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