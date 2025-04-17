蔣萬安衝北檢違法陳抗　綠委：市長帶頭為難自家員警「前無古人」

▲台北市長蔣萬安到北檢聲援 。（圖／翻攝國民黨臉書直播）

記者杜冠霖／台北報導

北檢偵辦藍營「死人連署」案，今（17日）約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹。國民黨號召全體黨公職跟支持者衝北檢抗議，台北市長蔣萬安也到場聲援，與多位現場員警對峙，出現「上級違法抗議，下屬依法警戒」罕見畫面。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，沒有看過市長帶頭挑戰公權力的，非法集會的禁制區就是不能集會，學法的蔣萬安，不知道《集會遊行法第六條》的規定？蔣市長帶頭違法率眾滋事，為難自家警察人員執法，前無古人後無來者。

儘管蔣萬安身為台北市長，今晚仍響應黨主席朱立倫號召，與多名黨內議員到場聲援，罕見出現「上級違法抗議，下屬依法警戒」的奇特光景。對此，蔣萬安在現場發言時強調：「今晚我個人行為，所有責任由我自己承擔。」隨後，警方拿出擴音器，要求聚集的藍營民代、支持者立即離開現場，而蔣也順勢離去。

對於蔣萬安出面抗議檢調調查罷免連署偽造文書，吳思瑤指出，沒有看過市長帶頭推翻自己選委會作為的，蔣萬安任命的北市選委會主委/市府秘書長李泰興，議會備詢時清楚說明「死人連署」「錯假連署」是市府戶政事務所查對、地方選委會提報給中選會的。

吳思瑤直言，也就是「連署造假是蔣市府查核的」，司法偵查的證據就是蔣市府提報的。現在為了救罷免，蔣萬安就不認、就推翻？違法就是違法，犯罪就是犯罪。帶頭無視證據挑戰司法，為政治而棄法律，蔣萬安一整個「黃國昌化」了。

吳思瑤直言，她也是台北市民，還是要說：「很抱歉，蔣萬安，任期內的每一天，你不能不是台北市長，一分鐘都不行。當市長不是媽寶，吵吵鬧鬧一下要一下不要。當一天和尚撞一天鐘，人民給你的不只是權力，更是責任」。

吳思瑤指出，顧好市民管好市政，「依法行政」而不是「依黨行政」，不要給自家市府團隊找麻煩，事在人為，其實不難，「連市長角色都扮演不好了，還撈過界搞政爭，蔣市長行行好、適可而止吧！」