「台北市長為難台北警察」　綠批：刑法難道寫具國民黨籍犯法無罪？

▲國民黨支持者推倒拒馬往北檢前進。（圖／翻攝國民黨臉書直播）



記者杜冠霖／台北報導

北檢偵辦藍營「死人連署」案，今（17日）約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹。國民黨號召全體黨公職跟支持者衝北檢抗議，台北市長蔣萬安也到場聲援，與多位北市員警對峙，出現「上級違法抗議，下屬依法警戒」罕見畫面。民進黨批評，國民黨今晚的一切行為踐踏台灣的法治，更是全黨顛倒是非，再次證明了國民黨是破壞台灣社會穩定，傷害民主憲政體制的最大兇手。修法的是國民黨、違法的是國民黨，聚眾干預司法的，還是國民黨。難道中華民國刑法裡有「行為人為中國國民黨黨籍者，無罪」？

吳崢說明，台灣是法治社會，任何人、團體如觸犯法律，自當循正當法律程序尋求救濟、接受司法調查。若有人不斷犯法，也自當持續負起相應法律責任，而非吶喊「為什麼都是我」，這是基本道理，也是台灣社會的常識。刑法210條明定：「偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑」。任何人為中華民國國民，受中華民國法律約束；任何人偽造文書，受中華民國法律制裁！國民黨自不例外。

國民黨於2024年12月20號在立法院通過《公職人員選舉罷免法》部分條文修正案，當中的98條之2明定「利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣一百萬元以下罰金。」，

三讀後，國民黨立委也在議場再次宣示：「不要以為偽造連署會沒有事！未來只要有連署假冒的相關人士，都會處罰五年以下的有期徒刑，拘役和併科一百萬元以下的罰金，請大家不要以身試法挑戰法律的界線，這次修選罷法最重要的目的，就是要防止過往的假連署、死人連署、抄錄名冊等等這些弊端，這是對於保障我們現在的投票制度，非常重要的一個決定，希望大家都應該要支持這樣良善制度。」

吳崢表示，顯見，對連署過程中違法亂象的嚴打嚴抓，也是國民黨的政治主張。因此，國民黨今晚衝撞司法的行為，可說是邏輯矛盾，蓄意破壞法治的惡意政治操作。

吳崢強調，國民黨如今受司法單位調查的偽造文書案，源自在國民黨主導的罷免連署中，被查對出全國一共有高達19844份錯假連署書，當中更包含1923份死亡連署，明顯背後疑似有組織性主導，系統性抄襲名冊的現象。這些連署書查對工作，也係由地方選委會，包含台北市選委會、新北市選委會進行，台北市政府秘書長李泰興便直言，死亡連署是經戶政事務所電腦核對出來，也有查出簽名連名字都簽錯。

吳崢直言，戶政單位查出不實連署，司法單位自當本於職權，依法調查。何以中國國民黨竟公然聚眾，意圖用政治動員阻撓司法辦案？難道法律遇到國民黨應該轉彎？難道中華民國刑法裡有「行為人為中國國民黨黨籍者，無罪」這樣的阻卻違法事由？修法的是國民黨、違法的是國民黨，聚眾干預司法的，還是國民黨。

吳崢痛批，國民黨違法在前，偽造虛假連署書意圖作弊，被抓包後不思檢討，不向社會大眾道歉，反而反過來詆毀司法，挑戰公權力，嚴重傷害台灣多年累積的法治文化。更遺憾的是，今晚不僅中國國民黨朱立倫主席帶頭違法聚眾，甚至連地方主管機關最高首長，台北市長蔣萬安也一同加入、鼓勵違法集會，台北市長為難台北市執法警察，創下地方自治嚴重惡例。