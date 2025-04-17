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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「紅共在外綠共在內！」　張善政轟民進黨一黨專政籲司法懸崖勒馬

▲▼ 桃園市長張善政現身北檢，抗議司法不公 。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲桃園市長張善政現身北檢，抗議司法不公 。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者崔至雲／台北報導

北檢偵辦國民黨罷免幽靈連署案，連日搜查國民黨多處黨部，今（17日）約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，國民黨主席朱立倫為此號召國民黨支持者，今晚前往北檢前抗議。桃園市長張善政約於晚間8點時抵達現場，抵達北檢前方時與國民黨主席朱立倫、國民黨籍立委席地而坐抗議，發言時更怒批民進黨政府是「綠共」，呼籲司法機關懸崖勒馬，不要變成歷史罪人。

藍營支持者今晚在朱立倫號召下前往北檢抗議，張善政發言時表示，今天到這邊來懷著跟大家一樣生氣、傷心的心情，傷心司法已死，司法變成打擊政敵的工具，一個民主國家的執政黨竟然可以掌握所有機關，現在因為立法院掌握不了，就要罷免立法院，完全變成一黨專政，「這跟對岸、大家在罵的共產黨有什麼不一樣？對岸是紅共、民進黨現在根本是綠共」。

張善政嗆，紅共在外面威脅國家、綠共在國家內部製造對立，他們不能忍受這樣的政府，國民黨抗拒紅共，也要抗拒綠共；而今天的他也很生氣，因為一個好好的國家，現在面臨這麼多國際的挑戰，但國家內部竟然還在內耗，大家覺得這樣的國家還有希望嗎？

張善政喊話，今天跟所有藍營朋友站在一起，要告訴司法機關懸崖勒馬，不要變成歷史罪人、不要變成歷史的臭名，中央政府應該一起面對外在的挑戰，如果國家還在內耗，國家已經沒有前途。他今天要一起為國民黨打氣，一起為愛國的國民、抗拒大罷免的國民一起打氣。

▲▼ 國民黨號召支持者集結在北檢，國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政、國民黨團總召傅崐萁均到場靜坐抗議。（圖／記者鄭佩玟攝）
 

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