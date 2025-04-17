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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍粉衝北檢超激憤！　水瓶爆砸四叉貓狂罵「死Gay滾出台灣」

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨因罷免綠委涉及「幽靈連署」案，地方黨部從台南被檢調一路查到雙北，今（17日）北市黨部主委黃呂錦茹更被帶回調查，黨主席朱立倫下達動員令，要黨公職赴北檢集結抗議司法不公。約莫七時許，北檢對面人行道已聚集數百群眾，北市警則派遣160名警力戒備，更早早封路。網紅四叉貓也現身北檢外，卻被現場激動民眾以水瓶狂砸，並痛罵「同性戀滾出台灣」「死Gay！」

▲四叉貓遭北檢外的國民黨支持者驅離（圖／記者鄭佩玟攝）

▲四叉貓遭北檢外的國民黨支持者驅離（圖／記者鄭佩玟攝）

朱立倫今午下達黨公職動員令，要到北檢門口集結聲援遭調查的黃呂錦茹，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政也赴現場。由於活動未經申請許可，北市警局出動數百警力在周邊維持秩序。

截至傍晚7時40分，周邊已湧入數百群眾，且人潮愈來愈多、情緒越來越高昂。國民黨發言人楊智伃也帶著大家呼口號「戰獨裁！站出來！」「台灣加油！」民眾也在北檢對面討論國民黨地方黨部連日被抄的情況，看起來相當氣憤。儘管警方舉牌警告違法集會，要求群眾往愛國東路口的陳抗區前進，但群眾都不為所動。因此北檢前路段已先雙向封路，警方廣播舉牌時勸離時，群眾也報以噓聲。

現場民眾看見網紅四叉貓現身時，不滿情緒來到最高點，不僅搶奪其直播棒，又拿水瓶狂砸，痛罵四叉貓，「同性戀滾出台灣」「死Gay！」「死人妖」「死Gay！」「垃圾滾啦！」四叉貓最後則匆忙離去，並未與民眾爆發衝突。

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