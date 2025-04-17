電動車撞楊梅休息站「同地點7起」　立委籲提前公布與自駕關聯

▲今年1月國1楊梅休息站發生電動車自撞起火事故。（資料圖／翻攝自記者爆料網）

記者李姿慧／台北報導

今年1月一輛電動車在國1楊梅休息站匝道自撞火燒車，釀4死4傷，運安會明年7月將完成最終調查報告，立委質疑同一地點已連發生7起事故，且電動車每天路上跑，呼籲運安會在完成完整調查前，若肇因與自駕系統有關，應先提前示警和排除。運安會表示，將研究是否提前警示。

今年1月25日，一輛電動小客車在國道1號楊梅休息站匝道自撞分隔島後起火，造成4人死亡、4人受傷，運安會已經立案調查，預計今年7月發布事實資料報告，明年7月完成最終調查報告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立委蔡其昌今在立法院交通委員會質詢時表示，楊梅休息站分隔島自撞，已好幾起，連7次老是都撞同一個地點很怪，今年1月楊梅休息站電動車事故有開啟自動駕駛輔助系統，科技一直發展進步，未來運具包括AI應用，會讓人類更方便，但安全性上不管是雷達、攝像頭、標線或是環境是否有讓自駕輔助系統誤判等仍不知道，還要等專家調查。

不過蔡其昌指出，運安會今年7月才公布事實資料，後續還要分析調查一段時間，明年7月完成完整調查，但這些自駕輔助等科技每天都在使用，如果不趕快解決，令人擔憂，自駕輔助電腦透過雷達、攝像鏡頭讀取後快速判讀，依判讀結果操作，如果汽車事故老是撞同一個地方，假若與輔助系統判讀有關，令人憂心是否還會再發生。

蔡其昌提醒，有些案子有急迫性，老是撞同一個地點，且有開啟自駕輔助系統，應該建立機制盡速至少可能肇因先排除，讓大家安心，或警告大家最好行經特定地區不要開輔助系統，呼籲運安會在完整調查出爐前應該先警示提醒或排除，畢竟人命無價，7次都撞同一個地方，不能視為一般調查案件等閒視之。

運安會主委林信得表示，楊梅休息站電動車事故案調查重點分三部分，包括道路環境、車輛輔助系統，和車輛駕駛操作，運安會也會來研究是否可提前警示相關肇因。