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藍嗆大罷免輸不起　綠中常會考古馬英九「挺罷」金句：做不好就罷

▲▼ 馬英九基金會發言人蕭旭岑聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者呂佳賢攝）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮起，民團罷免藍委羅智強、王鴻薇、李彥秀、葉元之、黃建賓等5案已達標二階段門檻，而藍營則陷入造假連署司法戰中。國民黨痛批，大罷免是民進黨輸不起。而民進黨今（16日）召開中常會，據轉述，會中播出一則宣講影片，是前總統馬英九2006年發起罷免時任總統陳水扁，馬更聲稱，「人民以頭家的身分，拿權力回來就是罷免，是跟選舉一樣普通的事情，即使沒有犯罪，只要他無能，人民已經不信任他，就可以把權力拿回來」。論調與大罷免潮相仿。

民進黨今中常會邀請中台南市團協會理事長謝長穎，以「從點到面，編織一張庇護網-強化台灣全社會防衛韌性的實踐與挑戰」為題進行專案報告。

據轉述，賴清德表示，近年台灣民間自主的力量逐漸發展成形，許多民團透過實地訓練，培養民眾的防衛防災以及救護技能，以群體合作方式提升民眾災害應變能力、度過緊急危難時刻、對抗未來可能威脅。台灣面臨著天然災害、以及境外敵對勢力意圖破壞台灣民主秩序的威脅。

賴指出，自己在總統府成立了全社會防衛韌性委員會，最近一次委員會會議和實地操演，就在台南召開，驗證在國軍沒有協助的情境下，政府與民間的跨縣市資源整合、社區災防等民力的協調合作。此外，城鎮韌性演習也於4月到7月，會在各縣市輪流舉辦，這一系列的演習，主要在驗證地方緊急應變的能力，讓民間社會能在遭遇極端情況下，維持有秩序的運作。

賴清德強調，強化全社會防衛韌性，是我們應對未來天災地變、以及極端情境挑戰的核心政策。當我們準備的越充分，就越不畏懼突發的危機，也能更有效的保護全體國人的生命財產安全，讓我們一起繼續努力。

而中常會中，常委們仍關注美國對等關稅議題，王世堅指出，美國取消中國小額包裹免稅，而台灣小額包裹8成來自中國，建議取消免稅，另外2成來自其他國家，這部分政府應該要看如何區隔。陳亭妃則提到，蝴蝶蘭是我國重要產業，也可能受衝擊，政院可提出配套，包含台糖在美國有基地，協助業者轉移到美國生產，避免關稅衝擊。

據了解，中常會中也播出一段影片，內容是前總統馬英九在2006年提出罷免陳水扁，2006年6月18日的影片中，馬英九在遊行會場喊話，「人民以頭家的身分，拿權力回來就是罷免，所以罷免在民主政治，是跟選舉一樣普通的事情，犯罪和罷免沒有一定的關係，即使沒有犯罪，只要他無能、他做不好，人民已經不信任他，人民已經不尊敬他，就可以把權力拿回來。」

馬英九說：「民主政治就是民意政治跟責任政治，當民意已經不支持你，你的政治責任沒有辦法再承擔的時候，你就應該自己下台，不要等人來罷免你，一個要有羞恥，人家才會尊敬你。一個人要有責任感，別人才會同情。如果到了這個時候，你還是要堅持，我就是不下台，我沒犯罪，不然你要怎樣？這樣不行啦！」

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