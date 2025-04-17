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2025 ETtoday斥詐風雲論壇登場　總統盼科技人勿參與詐團並主動檢舉

▲2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）

▲2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳詩璧／台北報導

台灣已進入全民反詐的高警戒時刻！根據內政部警政署「打詐儀錶板」，過去一個月平均每日發生538件詐騙案件，平均每天造成2.48億元的財產損失 。詐騙手法從假投資、網路購物、假交友到假買賣家交易，甚至假中獎通知，花樣不斷翻新。特別是在AI時代，技術日新月異，詐騙手法也越來越精密，讓人防不勝防。詐團鎖定對象，從年輕族群到年長者都有。為強化全民識詐行動力、打造更嚴密的社會防線，《ETtoday新聞雲》今（17日）舉辦年度規模最大反詐論壇「2025 ETtoday斥詐風雲論壇」，集結來自政府、金融、科技、電信與資安領域的頂尖專家，正面迎戰AI詐騙浪潮。

本次「2025 ETtoday斥詐風雲論壇」，聚焦AI詐騙與新型數位詐欺手法，廣邀各界重量級代表共襄盛舉。總統賴清德將親自出席，攜手金管會、數發部、警政署等政府單位，以及永豐銀行、台灣房屋、中華電信、元大證券等企業代表，集結跨界力量，共同參與防詐對話。論壇規劃以「專題演講 × 圓桌對談」雙形式進行，涵蓋政策研擬、科技應用到教育宣導，多面向建構「新世代科技防詐」的全方位策略，藉由線上線下整合，打造全新層級的科技防詐策略，構築全民識詐、守詐的堅實防線。

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德到場，參與2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）

總統賴清德到場時表示，中央跟地方政府合作，和民間共同來協防，目的能夠發揮組織的效果，把詐騙傷害降到最低。在法制面，政府先成立犯罪危害防治法，另外，修訂通訊保障、監察跟洗錢防制法以及刑法。第一加重刑責、第二做源頭管理，源頭阻止包括了金融、電信和社群網路。各方面提供法治，政府從源頭來管理，第三政府透過法律來幫助受害人，保障他們的權益。

針對民眾的識詐能力提升，政府成立打詐儀錶板，把每天實況公佈出來，作為努力的目標。政府不斷地掃黑、阻擋黑金和阻詐，邪不勝正，政府會持續努力。另外，總統賴清德勉勵社會大眾，一定要多看詐騙個案，多了解相關資訊，並且要記得多問，如果親朋好友找你去投資，獲利很高，但是他們的資訊都是從網路上不認識，甚至連面都沒見過的人，千萬不要相信，民眾要記得「停看聽」。

如果有詐騙電話是假冒政府單位，不管是假冒警察、假冒檢察官、假冒稅務局或假冒政府單位，請民眾一定要求證，打個電話，不然就親自到該單位求證，了解事情是不是真的。

總統賴清德也對參與詐騙集團的人喊話，尤其對科技人說，「君子愛財，取之有道」，如果明知道是詐騙集團，不要為了賺錢，千萬不要做詐騙集團，如果科技人都不參加，那麼黑道組織再厲害，也沒有本事。如果是在不知情的情況下參與時，請跟政府單位舉報，謹慎為之。當大家有決心，民眾受害比例才會逐漸降低，讓台灣社會能夠趨於安定。

▲2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華電信董事長簡志誠參與2025 ETtoday斥詐風雲論壇，提到為了打詐，中華電信每周開2次會討論阻詐。（圖／記者湯興漢攝）

中華電信董事長簡志誠也提到除了攬阻國際電話之外，警示語加了國台語，即時攔阻詐騙簡訊52萬則。中華電信也成立打詐辦公室，每周開2次會議討論阻詐。除此之外，中華電信也和3家金融業者合作阻詐。簡志誠提到，詐騙真的很倡狂，推陳出新，時時推出，科技可以做善事，政府的打詐措施，中華電信一定全力來協助，擋下大家的財產。

金融監督管理委員會副主任委員陳彥良提醒民眾，面對假訊息千萬要冷靜，要求證。金管會攔阻不法金流，以及結合金融單位來防詐，手機ATM操作，金融機構的聯防。而對於高風險群組的管控，虛擬資產，洗錢防治專法，帳戶和銀行端的阻詐，數發部的聯防，公司協力，跨部會阻詐。

「2025 ETtoday斥詐風雲論壇」集結多位政、產、研界代表發表專題演講，針對目前最受關注的政策佈局、資產防護、假訊息查核與詐騙手法拆解等面向，進行深入解析，包括金融監督管理委員會銀行局副局長侯立洋、數位發展部政務次長林宜敬、警政署刑事警察局副局長邱紹洲將同台對話，從政府角度剖析科技詐騙應對策略；永豐銀行董事長曹為實則聚焦「資產守護與反詐行動」，揭露銀行業面對詐騙風險時的核心應對策略。

論壇特別聚焦AI與資訊戰議題，由台灣事實查核教育基金會董事暨台灣人工智慧實驗室內容執行長黃兆徽帶來「AI、詐騙假訊息與事實查核」演說，直擊生成式AI亂象。壓軸登場的圓桌論壇則集結永豐銀行副總經理張瑜娉、台灣房屋副總裁周鶴鳴、中華電信技術長黃志雄與元大證券資安長陳松春，從金融、電信到資安領域展開對談，跨界建構全民防詐聯防網。

2025斥詐風雲論壇

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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