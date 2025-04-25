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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫才喊8百億不夠！　綠提4100億特別預算：國民黨又不要了？

▲▼民進黨回應4100億特別預算。（圖／民進黨提供）

▲民進黨回應4100億特別預算。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

行政院會24日通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，整體規模將達到新台幣4100億，全數以前年度歲計賸餘支應。由於範圍擴及勞健保補貼、挹注台電、國土防衛等項目，引發在野黨質疑偷渡預算。對此，民進黨今（25日）表示，行政院廣納產業建議，也回應在野黨的需求增加到最高4100億元，四月初國民黨主席朱立倫才說「880億不夠！至少2,000億」，現在又改口反對特別條例，更只想著要普發現金來解決問題，政府加碼護產業，國民黨又不要了？

民進黨表示，因應關稅衝擊，行政院廣納產業建議，也回應在野黨的需求，提出強化安全韌性特別條例草案，從原本規畫的880億元特別預算，增加到最高4100億元特別預算，要全方位挺產業、穩就業、顧民生，在雨天幫台灣人民撐一把更大的傘。

民進黨指出，沒想到，四月初國民黨主席朱立倫才說「880億不夠！至少2,000億」，黨團總召傅崐萁也誇口「被國民黨刪減的總預算，可當成各產業的救命資源」，現在行政院提出方案了，國民黨卻又改口反對特別條例，更只想著要普發現金來解決問題。

民進黨質疑，為反而反，是國民黨慣用伎倆，「但國民黨上下真的有為全台灣人民著想嗎？我們要問國民黨：關稅影響如此全面，一下子就把錢發掉，真的是因應關稅衝擊的好方法嗎？行政院聽取產業和勞工需求後，提出更全面的預算挹注，國民黨又要反對嗎？」

民進黨指出，因應國際情勢而提出的特別條例草案，是妥善運用歲計賸餘的法案，把對產業的支持、對民眾的照顧，做通盤的強化以增強社會韌性。呼籲國民黨要記得自己說過的話，「不要一再打臉自己，更不要短視近利傷害台灣的競爭力！人民的眼睛是雪亮的！」

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