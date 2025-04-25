黃呂錦茹手寫信曝　仍心繫同仁：求神解救無辜

▲北檢抗告成功，北院今天再次召開羈押庭。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹在友人的團團包圍下步入北院。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因疑涉幽靈連署遭檢調約談，後裁定無保請回，但北檢不服提出抗告，高院發回更裁後，北院今（25日）裁定羈押禁見。據了解，黃呂錦茹日前已寫好一封信，當中除了抒發自己不滿情緒與被司法追殺的苦楚外，仍心繫黨部同仁，「求神解救同仁，他們好無辜」。

檢調追查各地罷免案「幽靈連署」，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹疑涉案遭約談，一度獲無保請回，然檢方抗告成功，高院發回更裁，北院在今天羈押禁見。北院表示，法官判斷基礎與上一次聲押已有所不同，認犯罪嫌疑重大，且有勾串證人、滅證之虞，因此裁定羈押。

據了解，黃呂錦茹在23日清晨時，特別手寫一封信，信中強調，「這一生任事盡心盡力，以自己微薄之力及平凡之智慧為社會公益、從不藏私，今日竟被追殺至此，可謂身敗名裂」。

據指出，面對政治追殺，黃呂錦茹在信中也直言感到侮辱、凌辱，但仍擔心過往一起工作的同仁，「求神解救我的同仁，他們好無辜，他們以為做的是救國救民、解救社會國家免於更大浩劫的工作啊！」

市黨部同仁表示，黃呂主委4月19日凌晨無保釋回返家後稍做休息後，不顧才大病初癒，2天2夜幾乎完全沒有進食、闔眼，旋即和律師見面討論後續法律事宜，同時責成區黨部幹部探視姚富文、初文卿的家屬，強調會盡力辯護、有什麼需要都可以跟黨部說。

黨務人士指出，黃呂錦茹向來都把小我放在最後，過去在市府任職時，把市民的福祉擺在第一位；從事黨務工作時，遵從黨的方向、以勝選為優先，工作上雖吃力不討好，但也因為無私心且真性情，結交許多好朋友。

該人士說，黃呂錦茹這次遇政治壓迫，地方上的志工、義工們都向主委表達關心及不捨，主委到步入北檢開庭前都還在向大家致謝，希望司法還台北市黨部一個公道，主委可以盡快平安的回到大家身邊。

▲黃呂錦茹手寫信。（圖／記者陳家祥翻攝）