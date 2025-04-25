　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃呂錦茹手寫信曝　仍心繫同仁：求神解救無辜

▲▼北檢抗告成功，北院今天再次召開羈押庭。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹在友人的團團包圍下步入北院。（圖／記者湯興漢攝）

▲北檢抗告成功，北院今天再次召開羈押庭。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹在友人的團團包圍下步入北院。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因疑涉幽靈連署遭檢調約談，後裁定無保請回，但北檢不服提出抗告，高院發回更裁後，北院今（25日）裁定羈押禁見。據了解，黃呂錦茹日前已寫好一封信，當中除了抒發自己不滿情緒與被司法追殺的苦楚外，仍心繫黨部同仁，「求神解救同仁，他們好無辜」。

檢調追查各地罷免案「幽靈連署」，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹疑涉案遭約談，一度獲無保請回，然檢方抗告成功，高院發回更裁，北院在今天羈押禁見。北院表示，法官判斷基礎與上一次聲押已有所不同，認犯罪嫌疑重大，且有勾串證人、滅證之虞，因此裁定羈押。

據了解，黃呂錦茹在23日清晨時，特別手寫一封信，信中強調，「這一生任事盡心盡力，以自己微薄之力及平凡之智慧為社會公益、從不藏私，今日竟被追殺至此，可謂身敗名裂」。

據指出，面對政治追殺，黃呂錦茹在信中也直言感到侮辱、凌辱，但仍擔心過往一起工作的同仁，「求神解救我的同仁，他們好無辜，他們以為做的是救國救民、解救社會國家免於更大浩劫的工作啊！」

市黨部同仁表示，黃呂主委4月19日凌晨無保釋回返家後稍做休息後，不顧才大病初癒，2天2夜幾乎完全沒有進食、闔眼，旋即和律師見面討論後續法律事宜，同時責成區黨部幹部探視姚富文、初文卿的家屬，強調會盡力辯護、有什麼需要都可以跟黨部說。

黨務人士指出，黃呂錦茹向來都把小我放在最後，過去在市府任職時，把市民的福祉擺在第一位；從事黨務工作時，遵從黨的方向、以勝選為優先，工作上雖吃力不討好，但也因為無私心且真性情，結交許多好朋友。

該人士說，黃呂錦茹這次遇政治壓迫，地方上的志工、義工們都向主委表達關心及不捨，主委到步入北檢開庭前都還在向大家致謝，希望司法還台北市黨部一個公道，主委可以盡快平安的回到大家身邊。

▲黃呂錦茹手寫信。（圖／記者陳家祥翻攝）

▲黃呂錦茹手寫信。（圖／記者陳家祥翻攝） 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 3 4203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大立光捲內線交易　9嫌疑人被帶走！
北韓摩天住宅快塌了！53層高樓「磁磚狂掉」
最強通靈者預言「426東京大地震」　日本防災部罕見回應了
許藍方「腦內長動脈瘤」開刀動手術！　認了已簽遺囑
快訊／川普：「習近平打電話來了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

翻車！蔡正元稱日高官警告「賴清德要整你」　中山泰秀聲明痛批造謠

黃呂錦茹手寫信曝　仍心繫同仁：求神解救無辜

「公道要講正道要走！」　韓國瑜再喊話426上凱道：我一定到　

自爆三中案遭裁定「戴電子腳鐐」　蔡正元轟：證明賴清德人馬要整我

朱立倫才喊8百億不夠！　綠提4100億特別預算：國民黨又不要了？

勉勵高階公務員　賴清德提4大期許：讓世界擁抱台灣

快訊／最指標選區！　罷免傅崐萁二階連署達標衝破2萬4千份

罷團稱三協成餅舖遭查水表　國民黨：被檢舉賣「過期餅」依法開罰

郭智輝2度缺席總質詢！藍轟「像泥鰍會閃」　韓國瑜要求卓榮泰約束

葛如鈞酸院長月領40萬「吃補當吃苦」　卓揆：我跟韓國瑜月薪都不到

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

回娘家幫忙無聊開監視器　見尪抓倉鼠懟鏡頭報平安超可愛XD

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路

神童被說「看得到脖子了」　秒用力：我本來就有！

【不是你XD！】萌娃初次餵柴柴吃零食　聽口令竟一起坐下

【勇敢的年輕兄弟檔】機智施救＋及時報警幫落水女孩脫險！

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

翻車！蔡正元稱日高官警告「賴清德要整你」　中山泰秀聲明痛批造謠

黃呂錦茹手寫信曝　仍心繫同仁：求神解救無辜

「公道要講正道要走！」　韓國瑜再喊話426上凱道：我一定到　

自爆三中案遭裁定「戴電子腳鐐」　蔡正元轟：證明賴清德人馬要整我

朱立倫才喊8百億不夠！　綠提4100億特別預算：國民黨又不要了？

勉勵高階公務員　賴清德提4大期許：讓世界擁抱台灣

快訊／最指標選區！　罷免傅崐萁二階連署達標衝破2萬4千份

罷團稱三協成餅舖遭查水表　國民黨：被檢舉賣「過期餅」依法開罰

郭智輝2度缺席總質詢！藍轟「像泥鰍會閃」　韓國瑜要求卓榮泰約束

葛如鈞酸院長月領40萬「吃補當吃苦」　卓揆：我跟韓國瑜月薪都不到

人妻遭同學下藥性侵！醒來「全身長疹子」內褲消失　嚇壞衝醫院

保母兒子稱「剴剴」第一次見面就罵髒話　國民法庭迴盪五字經

大立光捲內線交易　中檢今發動搜索帶回9嫌疑人

陳慧琳52歲了！　神級凍齡近照曝光...同場演員也看呆：她都沒變

世新大學方正璽論文探行銷新視角　獲管理學界「奧斯卡」佳作獎

全台最大虛擬幣交易所「36門市」被搜　主嫌剛買千萬法拉利被查扣

沖繩最強通靈者預言「426東京大地震」　日本防災部罕見回應了

統一獅南人祭梁功斌台語播報　開球捕手請出洪總

「量子驅動xAI賦能」　輸出入公會聯誼會為產業注入智慧貿易新動能

北韓摩天住宅快塌了！53層高樓「磁磚狂掉」　住戶驚喊：牆壁都裂縫

【差點嫁給女婿^^】女兒結婚爸把自己手交給新郎差點變疊疊樂

政治熱門新聞

快訊／藍委被爆交通違規累積300多次　駕照吊扣期間仍「無照上路」

預算遭砍！行政院中辦「沒錢換飲水機濾心」　他轟：這是霸凌跟侮辱

美國首次表態　轟中國誤用2758號決議

快訊／最指標選區！　罷免傅崐萁二階連署達標衝破2萬4千份

黃國昌指MIT國家隊變中國貼牌隊　卓榮泰：2個禮拜查清楚

快訊／罷藍委連署達標+3！　罷免廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪二階過門檻

預言大罷免結局「絕對個位數」　游盈隆用一句諺語形容國民黨處境

被抹「批賴清德清算」　陳水扁：節目能這樣做嗎

普發1萬沒了？　卓榮泰：只發現金不是解決國家問題最好方法

翻車！蔡正元稱日高官警告「賴清德要整你」　中山泰秀聲明痛批造謠

台灣人腦袋懸「3刀」！　韓國瑜不滿檢調淪政治打手

快訊／韓國瑜表態426上凱道！　籲民眾一起發出正義吼聲

翻車！藍委控勞動部半夜加班送解凍案「將帥無能」　實際公文時間曝

陳水扁遭出征　呂秀蓮曝他用心良苦

更多熱門

相關新聞

翻車！蔡正元稱日高官警告「賴清德要整你」　中山秀泰聲明痛批造謠

翻車！蔡正元稱日高官警告「賴清德要整你」　中山秀泰聲明痛批造謠

前藍委蔡正元今（25日）表示，日本前防衛副大臣中山泰秀，月初就託人跟他說「賴清德要整我和郭正亮、傅崐萁」，賴清德要怎麼整郭正亮和傅崐萁，他不知道。對此，中山泰秀稍早發聲明痛批，該言論完全不屬實，本人從未發表過類似言論，更不曾透過任何第三者傳達此類訊息。此一說法純屬惡意捏造的不實資訊（假消息），已嚴重損害本人名譽，絕不可等閒視之。本人對於此一惡意造謠與擴散虛假資訊之行為表達最嚴正之抗議，並保留一切法律追訴權利。

自爆三中案遭裁定「戴電子腳鐐」　蔡正元轟：證明賴清德人馬要整我

自爆三中案遭裁定「戴電子腳鐐」　蔡正元轟：證明賴清德人馬要整我

朱立倫才喊8百億不夠！　綠提4100億特別預算：國民黨又不要了？

朱立倫才喊8百億不夠！　綠提4100億特別預算：國民黨又不要了？

快訊／最指標選區！　罷免傅崐萁二階連署達標衝破2萬4千份

快訊／最指標選區！　罷免傅崐萁二階連署達標衝破2萬4千份

黃呂錦茹無保大逆轉羈押　北院改裁理由曝

黃呂錦茹無保大逆轉羈押　北院改裁理由曝

關鍵字：

黃呂錦茹國民黨大罷免

讀者迴響

熱門新聞

日瘋傳「426東京強震」　恐怖預言曝光

最狂孕婦！抓姦老公　她挺孕肚打死小三

「晚餐吃什麼」成遺言！妻躺女兒房滿身血亡

即／史上最長空服員罷工！長榮求償3400萬敗訴確定

「蔡阿嘎身邊人」疑涉詐1.2億還洗錢！　身分被起底

反擊川普關稅戰　北京下一招曝光

台灣「剝皮寮正妹」現身日本AV　名字讓達人都迷惑

人氣漫畫家「公開前任後宮照」

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

台中女斑馬線上急衝　慘遭賓士高速撞噴當場死亡

艾莉絲淡出演藝圈「45歲身材超狂」

呂秋遠私生子風波　生母背景遭爆：曾是他手下學習律師

康康國中兒讀康橋 ！　見毒駕撞7學生吐家長心聲

高雄再傳托嬰中心虐嬰！呼巴掌、強灌副食品

法國網紅攻頂高雄85大樓　警方怒了：辦到底

更多

最夯影音

更多

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

回娘家幫忙無聊開監視器　見尪抓倉鼠懟鏡頭報平安超可愛XD

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面