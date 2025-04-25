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自爆三中案遭裁定「戴電子腳鐐」　蔡正元轟：證明賴清德人馬要整我

▲▼蔡正元。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡正元。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

前總統馬英九涉及的三中案，一審法院審理後，僅判決前立委蔡正元有罪，判刑3年6月，馬英九等被告則全數無罪。而蔡正元今（25日）透露，今天下午因三中案出庭，檢方卻突然提出對他實施「限制出境」、「提高保釋金」、「戴電子腳鐐不准出境」，而法官說依法不能再限制出境，所以裁定戴電子腳鐐，問題是這跟限制出境沒有不同，證明賴清德人馬就是要整他。

蔡正元表示，日本前防衛副大臣中山泰秀，月初就託人跟他說「賴清德要整我和郭正亮、傅崐萁」，賴清德要怎麼整郭正亮和傅崐萁，他不知道。

蔡正元指出，但今天下午他因三中案出庭，原本是沒什麼重要的證人詰問庭，檢方突然提出要法官裁定對他實施，第一、限制出境。第二、提高保釋金。第三、戴電子腳鐐不准出境。

蔡正元透露，而法官說依法不能再限制出境，所以裁定戴電子腳鐐，問題是這跟限制出境沒有不同，這證明賴清德的人馬在鑽法律漏洞就是要整他。

蔡正元強調，自己是一個生死看淡，只為真理奮戰的人，靈骨塔也買好了，會為實踐哈佛校訓「堅持真理」，奮鬥不懈直到走完人生的旅程。

馬英九涉及的三中案，是台北地檢署於2018年7月間偵查起訴的案件，檢方認為馬英九擔任國民黨主席期間內，違法處置國民黨財產，造成國民黨數十億元的損失，包含4大犯罪事實，包含「2005年華夏公司股權交易」、「2006年出售中視股權」、「2006年出售舊中央黨部大樓及中影股權交易」、「2006年中廣股權交易」。但一審台北地院審理後，去年10月27日判決馬英九無罪。

但本案中，蔡正元、洪菱霙夫婦，以及岳父洪信行等3人，也被依照「侵占」、「背信」、「洗錢」、違《商業會計法》等罪名提起公訴。一審法院審理後，認為蔡正元趁著中投公司處分中影股權時，藉機侵占2億8千餘萬元的股款，作為清償房貸、競選立委廣告託播等費用，因此依「業務侵占」、「背信」等罪，判刑3年6月，並沒收犯罪所得；洪菱霙、洪信行仍獲判無罪。蔡正元成為本案中唯一一審有罪的被告。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

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