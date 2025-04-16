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前華碩女會計A走3570萬！五鬼搬運手法曝　用小畫家作假帳

▲電腦,軟體。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲華碩女職員詐領3570萬判5年2月，還要賠3070萬給福委會。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

華碩電腦財務中心的李姓女職員，為填補投資缺口，自2015年起陸續從華碩職工福利委員會與旗下宇碩電子帳戶中詐領高達3570萬元資金，並轉入其名下與前夫、前小姑名下帳戶，還用「小畫家」刪改銀行對帳單與定存餘額。士林地院依詐欺等罪，判處有期徒刑5年2月；民事須賠償華碩福委會3070萬元、宇碩公司17萬餘元。

49歲李女，自1995年起受僱於華碩，擔任財務專員。她自2015年1月起至2018年6月止，陸續以操作定存、資金調度等名義偽造帳務，誘騙主管蓋章後提領現金或匯款，將華碩福委會與宇碩帳戶資金分6次匯入前夫與小姑經營的帳戶，其中2015年12月10日單筆挪用1800萬元，為金額最高。

為避免事後遭查，李女還利用「小畫家」修改富邦與兆豐銀行寄來的對帳單數字，將原始存款餘額與提款紀錄塗改成虛構數字，並將系統紀錄刪除、紙本文件銷毀，自認神不知鬼不覺，直到她2022年離職後，異常帳目才東窗事發。

李女在到案後全數坦承犯行，她向法官辯稱當初是因投資股票失利急需資金周轉，才鋌而走險，並表示：「我有悔意，希望能分期還清。」她聲稱已歸還約570萬元，並承諾在2024年6月底前償還餘款。士院考量她長期犯案、金額龐大，儘管無前科、態度尚稱坦白，依詐欺取財罪，處有期徒刑3年6月；又犯行使變造私文書罪，處有期徒刑3年。應執行有期徒刑5年2月，沒收部分併執行之。

民事部分，法官認李女的挪用行為已構成侵權與不當得利，命她賠償華碩福委會共計3070萬元、宇碩電子17萬餘元，合計超過3090萬元，並依法加計年息5％。

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