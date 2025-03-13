彰化男喝酒吃海產起邪念！猥褻女室友拉她手擼下體　下場曝光

▲彰化男要女室友幫他打手槍，又強制猥褻得逞，判刑6月緩刑2年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名男子提供住家房間讓一名女性友人暫住，隔天深夜藉口飲酒又食用生猛海鮮下肚「凍未條了」，對女子強吻摸胸猥褻，甚至抓她的手進褲襠內狂撸，女孩男友得知後氣炸了，陪同到警局報案揭發惡行，案發後雙方調解成立，男子依犯強制猥褻罪，判處6月徒刑，緩刑2年，期間保護管束，並參加4場法治教育。

依據判決書內容，被告男子與女子為朋友關係，女子於2023年7月23日晚間同意提供住處給女子暫住，隔天晚間，男子返回住處後，向女子表示因食用海鮮及飲酒而有性慾，在未經同意下，對她進行強制猥褻行為，包括親吻、撫摸胸部，並強拉女子的手進褲襠內「打手槍」。

女子身心受創，持驗傷單、照片及通訊對話及手繪現場圖等，在男友陪同下到警局報案提告，法官審理，本案被告未得到女子同意，對女子造成身心傷害，其行為已足以引起性慾興奮與滿足，涉犯刑法第224條之強制猥褻罪。

法官考量男子坦承犯案，與女子達成調解並賠償損害，依犯強制猥褻罪，被判處有期徒刑6個月，緩刑2年，可易科罰金。緩刑期間付保護管束，且應參加法治教育4場次。。