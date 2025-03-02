「外遇的人都該下地獄」小三認錯道歉　法官判賠正宮40萬

▲「小三」認錯願下地獄，侵害配偶權判賠40萬。（圖／示意照與本案無關／Pexels）

記者郭世賢／新北報導

陳姓人妻發現丈夫與「小三」有染，不僅在她的住處，還在剛買的車上發生性關係，時間長達2年餘。小三為此向陳女認錯：「如果外遇過的人都該下地獄……我接受。」新北地院認定，小三與陳女的丈夫發生多次性關係，時間長達2年餘，侵害陳女配偶權情節非輕，判決小三須賠償陳婦40萬元損害賠償。

陳女提告指出，她與丈夫結婚21年，婚後育有1兒1女，2024年發現丈夫於2019年認識「小三」後，自2022年起開始在她的住處及新買的車上發生性關係，大約每1至2周就會發生1次，時間長達2年餘。

陳女的丈夫被抓包後認錯，並簽下和解書願意賠償陳婦；小三也向陳婦認錯道歉，在傳給陳女的LINE訊息中寫道：「錯了就是錯了……我沒資格多說什麼也很有誠意跟你和解」、「這件事我們做錯……我們認錯，如果外遇過的人都該下地獄……我接受。」

陳女主張，她得知丈夫外遇後，精神幾乎崩潰，並檢具就診紀錄、丈夫的和解書，以及與小三的LINE對話內容，提告向小三請求100萬元損害賠償。

法院審理時，小三坦承與陳婦的丈夫發生性關係長達2年餘，願意賠償陳婦，但無力支付100萬元；法官認為小三侵害陳婦配偶權時間長達2年餘，情節非輕，考量小三的收入狀況，判處小三應賠償陳婦40萬元損害賠償。