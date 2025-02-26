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採購抗彈布爆爭議！國防部沒收大同6千萬貨款　最高院判還1225萬

▲▼大同公司經營權之爭配圖。大同中山北上的總公司。（圖／記者湯興漢攝）

▲大同公司與國防部針對抗彈布打起官司，大同討回1225萬元確定。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

大同公司2019年以2.45億標得國防部「抗彈纖維布（抗彈板）」標案，但卻疑似使用到大陸地區的原料，國防部因此沒收大同繳交的6160萬元保證金。大同公司不服，起訴要求國防部返還，一審判決大同全敗，但二審改判國防部須歸還1225萬元。全案再上訴，最高法院26日駁回上訴確定。

判決指出，國防部自2018年11月針對「抗彈纖維布（抗彈板）」進行公開招標，於隔年1月間決標給大同公司，雙方簽下2億4千5百萬元的合約。不過國防部軍備局製造中心發現，大同公司的下游包商疑似由大陸地區進口原料紗線，因此國防部拒絕驗收大同公司製造的抗彈布，雙方因此出現糾紛。

直到2019年6月間，國防部才同意大同公司以法院公證文件，證明產品及原料都是國產而符合契約規定。不過大同公司仍有部分商品遲延交付，因此國防部依照契約規定，沒收1260萬元保證金與4900萬元貨款，共計6160萬元。大同公司不服，提出民事訴訟，請求國防部歸還6160萬元。一審法院審理後，判決大同公司全部敗訴，大同公司上訴第二審。

二審高等法院審理後，也認為大同公司製造的抗彈布確實出現爭議，但這履約瑕疵不可歸責於國防部；另外也認為製造過程確實有耽延，以至於交貨遲延，國防部確實可以依照雙方契約中約定，收取大同公司的違約金。

但高院也認為，雙方違約金的約定，在法律性質上乃是屬於損害賠償總額預定性質，而本案中的抗彈布將製成國軍使用之防彈衣，事涉國防安全及需求，具有高度公益性及必要性；大同公司未能即時壓製充足之合格抗彈布，有相當程度損及國家及人民利益，造成行政人力之浪費，影響後續業務之推動，對國防部造成損害。不過國防部自承無法計算具體損害數額，亦無法計算挪用其他備品之損害。

高院進一步指出，雖然雙方契約中約定，若有違約的話，對方可收取採購契約價金總額20%為上限的違約金。但審酌以上情事，高院認為約定總額20%的違約金太高，應該酌減為15%。經過重新計算後，高院改判國防部須歸還大同公司1225萬元。全案再上訴，最高法院26日駁回上訴，全案確定。

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