精舍「十大酷刑」虐死習佛女會計　3愛徒遭起訴續押！王薀漏夜開庭

▲藝人李威（左）追隨作家王薀（右，本名王江鎮）習佛，卻涉及精舍命案，均被起訴涉犯傷害致死等罪嫌。（圖／記者黃宥寧、劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

作家王薀（本名王江鎮）領導的地下宗教團體，去年（2024年）涉指使藝人李威夫妻等信眾，逼做帳出包的蔡姓女會計認錯，體罰她每天做至少400次五體投地「大禮拜」等十大酷刑，導致蔡女飽受折磨2個月慘死。台北地檢署今依傷害致死等罪嫌起訴13人，並將在押的王男與3名核心女信徒移審北院，今下午5點召開接押庭調查後，法官深夜10點55分先諭知3名核心女信徒均羈押禁見，但因王薀不認罪，庭訊仍在進行。

法官裁定指出，在押的3名核心女信徒幹子昀、梁碧茵與游秀鈴，均涉犯法定最輕本刑5年以上徒刑的傷害致死等重罪，犯罪嫌疑重大，且偵查中有勾串滅證舉動，接押庭訊中仍避重就輕。

法官指出，本案共犯與證人彼此處於嚴密上下隸屬分明的組織關係網，人際控制力遠高於一般社會關係間之人，足認起訴後，3女仍有利用此種組織控制力，使共犯、證人翻供的高度風險，基於趨吉避凶、免於刑罰的基本人性，3人更有勾串滅證動機，加上現今通訊網路通訊發達，顯難以具保、限制住居等替代手段防範，不足以擔保後續審判等程序順利進行，因此裁定3女均羈押禁見。

幹女和梁女庭訊均不認罪，推稱不知是誰發起本件對蔡姓女會計的「研討」，她們也沒動手體罰或教唆、共謀。游女承認涉犯強制罪與傷害罪，辯稱不知會發生致死結果。

本案因屬故意犯做而致人於死，起訴後適用國民法官參審制度，北檢今上午10點多將在押4嫌連同卷證移審後，北院隨即分案，由國民法官專庭審判長歐陽儀承審，接押庭則從非承審合議庭的專庭法官，抽中法官吳家桐處理。

王薀早年經商，曾與前妻在東南亞一帶幫人看風水，通曉道佛茶藝，也練過太極、少林等武學，著有《愣嚴經蠡測》等系列宗教書籍，吸引不少高知識份子捐贈巨款與不動產、追隨王薀修習佛法，還尊稱王薀是仁波切、上師。因戲劇《吐司男之吻》走紅的藝人李威(本名李翊瑋)，是王薀親近弟子之一。

本案源於2024年向王薀拜師的蔡女，住宿王薀的精舍期間，也利用會計專才替王薀記帳，但去年5月間，王薀發現帳目有誤，認為蔡女害他損失數百萬元、且蔡女不聽教誨，涉指示3名核心女信徒幹(讀音同韓)子昀、游秀鈴、梁碧茵，糾集其他信徒公審蔡女，逼蔡女當眾認錯。

3名核心女信徒更涉逼迫蔡女剃髮出家，每天要做五體投地的「大禮拜」400到500次懺悔，或在地板不停打滾、助跑跳高、下跪拖行，外加信眾包圍辱罵、踹打，期間蔡女一度作勢跳樓輕生，被拉下來控制在精舍繼續體罰。

去年7月23日晚間，王薀的3名核心女信徒和李威夫妻等信眾，在精舍附近1家茶館圍著蔡女開批鬥大會，王薀命蔡女「說自己哪裡做錯，請求原諒」，其餘信眾先後上前責罵蔡女「妳是啞巴嗎」、「趕快道歉」等語，逼她不斷起身、下跪，前後長達3小時。

蔡女精神壓力達到極點、體力不支倒地不動，仍被在場信眾推拉、腳踹，吆喝她「別裝了」，直到隔天（24日）凌晨1點多，因颱風過境風雨交加，王薀先回精舍，信眾七手八腳將蔡女拖到茶館門口淋雨，最後把昏迷不醒的蔡女用膠帶綁在手推車上，覆蓋透明雨衣，由精舍住持吳慧珠和2名信徒推回精舍。

吳女發現蔡女斷氣，報案宣稱蔡女不明原因陳屍精舍內。警方發現蔡女渾身是傷，報請檢方指揮偵辦，確認蔡女死於橫紋肌溶解症導致休克、生前疑遭凌虐，抽絲剝繭查出王薀涉主導這件宗教霸凌案，王薀堅稱無辜，推稱幹(讀音同韓)女3人不聽他的話，才發生這種事情。

李威曾3度以證人身分出庭協助釐清案情與現場情節，第4次出庭改列為被告，訊後交保30萬元，李妻簡瑀家交保15萬元，李威最終配合供出實情、坦承在場吆喝、助勢，檢方據此突破僵局，今依傷害致死、幫助傷害致死、強制、幫助強制等罪嫌起訴王薀等13人。