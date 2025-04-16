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川普關稅助攻！中國電商DHgate在美爆紅　美國App Store爬到第2名

▲▼敦煌網在美爆火，躍升至美區App Store排行榜第二。（圖／翻攝自DHgate）

▲川普關稅助攻，中國跨境電商在美國爆紅。（圖／翻攝自DHgate）

記者趙蔡州／綜合報導

在美中關稅戰越來越激烈之際，一款名為DHgate（敦煌網）的中國跨境電商App在美國快速竄紅，截至15日止，DHgate在美國App Store的免費應用程式排行榜中位列第2名，擊敗Threads、Google、TurboTax等知名App，僅次於ChatGPT。

綜合陸媒報導，敦煌網2004年成立，是一間中國跨境小額外貿B2B電商平台，也是美國市場最大的中國跨境B2B電商平台。敦煌網目前專攻小額B2B的市場，為跨境電商產業鏈上的中小微企業提供店鋪運營、流量營銷、倉儲物流、支付金融、客服風控等服務。

▲▼中國跨境電商逆襲！敦煌網DHgate72小時躍升美國App Store第二（圖／翻攝自微博）

▲DHgate在美國App Store免費應用程式排行榜中位列第2名。（圖／翻攝自微博）

程式分析機構AppFigures統計的資料顯示，截至11日，DHgate在美國App Store免費應用程式排行榜中排名第352位，然而13日就躍升到第6位，14日再往上爬到第3位，直到15日止，DHgate更拿下排行榜第2名，僅次於ChatGPT。

根據上海證券報分析，DHgate近期突然竄紅的原因，主要是由於川普關稅搗亂全球貿易秩序，激發了美國人民的囤貨慾望，且隨著關稅政策調整，許多中國供應商、制造商開始拍攝影片向消費者介紹許多產品產自中國，引導觀眾可以透過中國跨境電商買到「源頭好貨」，進而提升了DHgate的熱度。

DHgate目前覆蓋全球225個國家及地區，提供100多條物流線路和10多個海外倉儲，在北美、南美、歐洲等地區均設有全球業務辦事機構，擁有254萬以上累計注冊供應商，年均在線產品數量超過3400萬，累計注冊買家超過5960萬。

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