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川普頭痛！中國供應商教「暗黑手法」鑽漏洞　亞馬遜賣家逃稅惹議

▲▼美國總統川普在空軍一號上和媒體談話。（圖／路透）

▲美國總統川普在空軍一號上和媒體談話。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普近來公布對等關稅方案，在宣布暫緩實施90天後，針對祭出報復關稅措施的中國，以高達145%的關稅回敬，中國則將美國輸中貨品關稅提升至125%。對此，隨著美國亞馬遜（Amazon）等賣家受到衝擊，部分供應商提議「簡單但違法」的關稅解決方法，試圖維持過往營銷。

根據《財星雜誌》（Fortune），川普的對等關稅政策不僅衝擊亞馬遜賣家與其他美國大小零售商的營運，也對中國生產的製造商與出口至美國的經銷商帶來巨變，部分供應商為求維持業務運作，便向亞馬遜賣家提供一項「簡單但違法」的解決辦法，那就是在進口報關時謊報商品價值，以此減少因套用新關稅政策而增加的稅金。

該報媒體查閱電子郵件和微信訊息後發現，約有6間來自中國的供應商，曾向一家在亞馬遜擁有大量市占率的中型家庭用品品牌高層，提供上述違法手段，建議「謊報進口到美國的亞馬遜商品價值」降低必須實際支付的關稅。

一名供應商在電子郵件寫道，「為了能夠降低關稅，許多美國公司使用較低價值的發票通關」、「您不妨考慮一下」；另名顧客表示，「我們可以透過修改商業發票上的商業價值，以求降低關稅成本」；還有供應商打算在關稅稅率低於中國的其他非美國國家建廠，但是需要時間。

也有部分供應商提出，降低批發價格。甚至，還有人提供另一種解決方法，透過「完稅後交貨」（Delivery Duty Paid，DDP），由供應商代替美國品牌負責通關，並在報關時代替品牌謊報商品價值。

該家庭用品品牌創始人擔憂向海關謊報商品價值時可能需要承擔的法律風險。他表示，「有些供應商表示，他們已為我們許多競爭對手這樣做。但是，我擔心那些不了解法律風險的小型進口商，會因聽從供應商的建議而陷入麻煩。」

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