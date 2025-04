范斯差點摔壞母校足球獎盃　合照出糗「解體」畫面瘋傳

▲母校美式足球獎盃在范斯手上「解體」的瞬間。(圖/路透)

記者柯沛辰/綜合報導

文末新增影片。

美國俄亥俄州立大學美式足球隊「七葉樹隊」今年1月贏得全國校際冠軍,14日獲邀赴白宮接受總統川普、副總統范斯接見表揚。不料,身為俄大校友的范斯試圖捧起獎盃時失手,險些摔壞獎盃,相關畫面在網路上瘋傳,引發討論。

綜合美媒報導,川普、范斯在白宮南草坪召開記者會,表揚七葉樹隊的傑出表現。川普讚揚,俄亥俄州立大學球隊去年11月在主場以10比13爆冷輸給歷史勁敵密西根大學,但最終仍克服逆境,贏得2024年全美校際冠軍。

▲球隊送上47號球衣,上面有川普的姓氏。(圖/路透)

活動期間,球隊教練、全體隊員一同站上舞台,還送上一件背號47號、印有姓氏的特製球衣給川普,現場氣氛歡快。尾聲環節,一行人準備合影留念,范斯則走向擺放冠軍獎盃的小桌,準備舉起獎盃,共享母校帶來的榮耀。

范斯意料不到的是,獎盃底座與上半部金色盃體是分離式設計,所以當他捧起獎盃時,上半部的盃體當場向後傾倒,導致底座脫離掉到地上,讓范斯不得不趕緊彎腰,將底座撿回來組裝,所幸范斯身後的球員、教練及時救場,馬上接住金色盃體,才沒讓獎盃被摔壞。

事後,范斯失手弄掉獎盃的畫面在網路瘋傳,引發網友熱議。不過,范斯本人似乎不以為意,在X平台發文自嘲:「我不想讓任何人在俄亥俄州立大學(奪冠)之後拿到獎盃,所以我決定把它弄壞。」

▼范斯狼狽撿起底座,後方的教練跟球員及時接住上半部盃體。(圖/路透)

The CFP National Championship Trophy falls apart as VP JD Vance tries to hold it aloft at the White House. pic.twitter.com/XYmZRnCsK0