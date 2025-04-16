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范斯差點摔壞母校足球獎盃　合照出糗「解體」畫面瘋傳

▲▼范斯差點摔壞母校足球獎盃　合照出糗「解體」畫面瘋傳。（圖／路透）

▲母校美式足球獎盃在范斯手上「解體」的瞬間。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

文末新增影片。

美國俄亥俄州立大學美式足球隊「七葉樹隊」今年1月贏得全國校際冠軍，14日獲邀赴白宮接受總統川普、副總統范斯接見表揚。不料，身為俄大校友的范斯試圖捧起獎盃時失手，險些摔壞獎盃，相關畫面在網路上瘋傳，引發討論。

綜合美媒報導，川普、范斯在白宮南草坪召開記者會，表揚七葉樹隊的傑出表現。川普讚揚，俄亥俄州立大學球隊去年11月在主場以10比13爆冷輸給歷史勁敵密西根大學，但最終仍克服逆境，贏得2024年全美校際冠軍。

▲▼范斯差點摔壞母校足球獎盃　合照出糗「解體」畫面瘋傳。（圖／路透）

▲球隊送上47號球衣，上面有川普的姓氏。（圖／路透）

活動期間，球隊教練、全體隊員一同站上舞台，還送上一件背號47號、印有姓氏的特製球衣給川普，現場氣氛歡快。尾聲環節，一行人準備合影留念，范斯則走向擺放冠軍獎盃的小桌，準備舉起獎盃，共享母校帶來的榮耀。

范斯意料不到的是，獎盃底座與上半部金色盃體是分離式設計，所以當他捧起獎盃時，上半部的盃體當場向後傾倒，導致底座脫離掉到地上，讓范斯不得不趕緊彎腰，將底座撿回來組裝，所幸范斯身後的球員、教練及時救場，馬上接住金色盃體，才沒讓獎盃被摔壞。

事後，范斯失手弄掉獎盃的畫面在網路瘋傳，引發網友熱議。不過，范斯本人似乎不以為意，在X平台發文自嘲：「我不想讓任何人在俄亥俄州立大學（奪冠）之後拿到獎盃，所以我決定把它弄壞。」

▼范斯狼狽撿起底座，後方的教練跟球員及時接住上半部盃體。（圖／路透）

▲▼范斯差點摔壞母校足球獎盃　合照出糗「解體」畫面瘋傳。（圖／路透）

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